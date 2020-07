Prepara’t per a prendre tot el millor del sol. Aquests són els nostres consells…

Encara que portem anys prenent el sol, no sempre ho fem de manera responsable. El sol ens pot donar una infinitat de coses bones: ens aixeca l’ànim, reforça els nostres ossos, dona un aspecte més atractiu a la nostra pell… però prendre el sol de manera imprudent podria implicar-nos seriosos problemes.

Abans de prendre el sol

Per a aconseguir un bronzejat segur, atractiu i que duri cal cuidar tant el moment de prendre el sol com els dies, o fins i tot les setmanes prèvies als banys de sol.

El teu pla per a aconseguir un bronzejat que enamori al sol ha de començar enfront de la taula. Necessites aliments que t’aportin Vitamina A i betacarotens, que preparen la pell per a l’exposició al sol, faciliten el bronzejat i prevenen de possible al·lèrgies solars, ja que augmenten la producció de melanina. També has d’assegurar una bona aportació de substàncies antioxidants que neutralitzin els radicals lliures que es generen amb l’exposició solar i són responsables de l’envelliment cel·lular.

Falten 24 hores per al dia D

El dia abans de prendre el sol és important que exfoliïs i hidratis en profunditat tant la pell del rostre com de la del cos. Aquests dos gestos els has d’anar repetint de forma regular durant tota la temporada estiuenca. Encara que puguis pensar el contrari, d’aquesta forma mantindràs el bronzejat durant més temps perquè s’assentarà sobre la pell neta de cèl·lules mortes. A més gràcies als pílings i les hidratacions no et pelaràs.

L’hora de l’esmorzar del dia D

Prepara’t un suc de dues pastanagues, dos albercocs, una taronja, una culleradeta d’oli d’oliva verge i una de germen de blat.

Pots començar a prendre-ho durant l’esmorzar unes setmanes abans de començar els banys de sol i fins i tot abans d’anar a la platja o la piscina. A més de preparar la teva pell per al bronzejat, aporta poques calories, és saciant i molt adequat per a començar el dia.

Falten 30 minuts per a l’hora H

Arriba l’esperat moment d’anar a la platja o la piscina. Abans de sortir de casa, aproximadament 30 minuts abans de prendre el sol, aplica’t generosament el protector solar per tot el cos. Si ho fas d’aquesta manera t’asseguraràs que el producte faci efecte des del primer moment, a més, tranquil·lament a la teva casa t’aplicaràs millor el producte i no hauràs de “batallar” amb els teus fills, que quan arriben a la platja o la piscina es tornen bojos per ficar-se en l’aigua.

Per a tenir un aspecte saludable abans d’aconseguir el somiat bronzejat, utilitza hidratants acolorits o amb suau efecte autobronzejador.

Prepara la bossa amb tot el que prevegis que necessitaràs: fotoprotecció solar per al rostre i el cos, esprai protector per al cabell, aigua fresca, fruita, un barret, unes ulleres de sol i un para-sol… Amb això segur que tindràs un magnífic dia de platja…

Per bellezactiva.com