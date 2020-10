Preparar el cotxe per a l’hivern

Quan arribi l’hivern es farà de nit més aviat i les condicions climàtiques seran més adverses, per això convé que prepareu el vostre vehicle per poder conduir amb major seguretat. Així, haureu de revisar l’estat dels pneumàtics, llums, frens, escombretes, el nivell dels líquids…

Però també convé que preneu algunes precaucions:

• Si conduïu en un dia plujós

Si passeu per un bassal, circuleu lentament posant la primera marxa per evitar que es mulli el motor i s’aturi. A més, teniu en compte que es pot produir l’efecte aquaplaning, si això passa, no trepitgeu el fre, aixequeu lentament el peu de l’accelerador mentre aguanteu el volant amb força. També és important que augmenteu la distància de seguretat amb el vehicle de davant i reduïu la velocitat, ja que els frens no funcionen igual de bé quan les rodes estan molt mullades.

Si els vidres se us entelen, poseu en marxa el climatitzador o aire condicionat amb aire calent.

• Si hi ha bancs de boira

És important que augmenteu la distància de seguretat, també heu de reduir la velocitat i circular guiant-vos per les línies de la carretera. No oblideu encendre els llums antiboira de darrera perquè us vegin, i els de davant només si la visibilitat és molt escassa.

• Si fa molt de vent

Convé que reduïu la velocitat i que agafeu el volant amb força, sobretot quan avanceu a un vehicle gran. A més, si manteniu el nombre de revolucions elevat la força del motor us ajudarà a mantenir la trajectòria.

Per Tot Sant Cugat