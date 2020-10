Antibiòtics en conills i petits rosegadors

Un antibiòtic és una substància amb acció bactericida o bacteriostàtica, és a dir, que mata o impedeix el creixement dels bacteris sensibles a aquest antibiòtic. Alguns, resulten tòxics per a conills i petits rosegadors. Per què?

Els conills i petits rosegadors posseeixen una rica flora intestinal, formada per bacteris beneficiosos que els permet realitzar una correcta digestió. Per a fer-nos una idea, un conill és com una vaca quant a la manera de digerir l’aliment. La vaca posseeix el rumen on es produeix una fermentació de la ingesta i el conill té per a això, el cec que representa al voltant del 50% del volum de l’aparell digestiu.

Els conills són herbívors, per la qual cosa hi ha nutrients que no poden ser digerits en l’intestí prim com la fibra (base de l’alimentació del conill) i part de la proteïna. Són els bacteris del cec els que s’encarreguen del treball. Sense aquests bacteris i sense la cecotròfia, la digestió seria incompleta.

Aquests animals són cepròfags, la qual cosa vol dir, que realitzen una doble digestió dels aliments per a absorbir els nutrients i vitamines menjant la seva pròpia femta. Per a això, després d’ingerir l’aliment i realitzar una primera digestió d’aquest, eliminen els anomenats “cecòtrofs”. Aquests, es corresponen amb una mena de femta, més toves i mucoses que les normals, que produeixen a la nit i que tornen a ingerir. D’aquesta manera, realitzen una segona digestió que els permet un millor aprofitament nutricional. Aquest mecanisme és imprescindible per al bon estat de nutrició i salut dels animals.

Alguns antibiòtics són tòxics i aquest fet radica en la capacitat bactericida d’aquests antibiòtics sobre la flora intestinal. Per exemple, les penicil·lines, són antibiòtics que actuen sobre un grup de bacteris (antibiòtic selectiu) provocant un desequilibri en la flora del cec permetent que proliferin bacteris patògens que produeixen toxines donant lloc a enterotoxèmies, la qual cosa provoca diarrees i pot provocar la mort de l’animal si no es corregeixen els factors que estan produint l’alteració.

