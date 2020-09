Preocupació pels 130 nous casos de Covid-19 el cap de setmana

A l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 13 persones ingressades, dues de les quals a l’UCI, tot i que només una requereix de ventilació mecànica.

En l’àmbit escolar hi ha una vintena d’aules aïllades totalment i 7 amb algun alumne. A més, n’hi ha 6 en vigilància passiva.

Des del Ministeri de Salut s’ha volgut explicar que la decisió d’aïllar total o parcial una classe depèn de si són unitat de convivència o no. En el cas que sí, com que poden no portar mascareta i ser menys estrictes amb el distanciament, el risc que s’assumeix és també més gran. D’aquí que en cas que aparegui un cas positiu s’aïlla tot el grup durant 10 dies i es fan les proves corresponents. No passa el mateix en aquelles aules en què malgrat ser unitat de convivència es prenen mesures, segons ha explicat la metgessa en salut pública del ministeri Mireia Garcia.

Tot i que no és el cap de setmana en què més s’ha incrementat el nombre de casos fins al moment, la situació preocupa a l’executiu. D’aquí el decret amb les noves mesures de distanciament social que es va anunciar fa una setmana i que s’esperarà a valorar si s’allarga el termini a la recta final dels 15 dies inicials de vigor.