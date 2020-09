El Govern preveu tenir enllestida en 18 mesos la candidatura per ser reserva mundial de la biosfera

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director general de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i d’Actua Innovació, Marc Pons, han presentat aquest dilluns el projecte que l’Executiu ja treballa perquè Andorra esdevingui el primer país del món en ser considerat de manera íntegra Reserva de la Biosfera de la UNESCO. La iniciativa, que està integrada dins del pla del Govern Horitzó23, “permet compatibilitzar l’agenda mediambiental i la diversificació econòmica”, tal com ha defensat Gallardo.

El pas que s’enceta avui arriba després de superar el primer anàlisi previ, que dona llum verda a la presentació i destaca els punts forts de la candidatura. El ministre ha apuntat que “el projecte ens permetrà encetar processos de reflexió per trobar l’equilibri entre posar en valor l’entorn natural i el creixement econòmic sostenible”. Així també ha ressaltat que encaren tota la iniciativa amb “molta il·lusió”.

Assolir la candidatura permetria consolidar els ecosistemes de tot el país que a més tenen una rellevant diversitat biològica i cultural amb l’objectiu de fomentar solucions per conciliar la biodiversitat amb el desenvolupament econòmic, la investigació i l’educació de manera sostenible. Pons ha defensat que en cas d’assolir la candidatura aquesta “no és una figura de protecció sinó que recerca el consens entre creixement econòmic i preservació del patrimoni natural”. Actualment, hi ha 701 Reserves Biosfera en 124 països, de les quals 21 son transfrontereres.

Gallardo i Pons han defensat que la candidatura nacional té diverses fortaleses que la fan única: un patrimoni natural i cultural representatiu, poc pertorbat i d’alt valor; espais naturals protegits; ordenament jurídic completament alineat amb objectius estratègics del programa l’Home i la Biosfera (MAB); compromís amb l’Agenda dels ODS i altres tractats internacional i sensibilitat social en preservar valors patrimonials del país. El ministre ha clarificat que amb tot aquest procés el Govern es marca un termini de 18 mesos per poder entregar el dossier als organismes internacionals.

Pel que fa als requisits i recomanacions que ha d’assolir la candidatura, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha expressat la necessitat de recercar el consens polític i social per integrar totes les parròquies com a un dels pilars fonamentals de l’èxit de la candidatura. En aquesta mateixa línia, Gallardo ha destacat que el dossier es desenvoluparà de forma transversal entre els diferents ministeris del Govern, ja que hi ha aspectes diversos que hi intervenen com medi ambient, urbanisme, cultura, turisme, entre d’altres. Finalment, ha recordat que entorns com Mallorca o Sierra Nevada han patit canvis significatius un cop han estat declarats Reserva de la Biosfera.