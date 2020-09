Nou repunt en l’evolució del coronavirus a l’àrea de la Seu

Continuen els alts i baixos en l’evolució del coronavirus a la Seu d’Urgell. Segons les dades actualitzades facilitades avui dilluns pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Bàsica de Salut de la capital alturgellenca ara hi ha 15 casos actius de coronavirus SARS-CoV-2, un més que divendres passat. Pel costat positiu, el Sant Hospital ha donat una nova alta i ara només té una persona ingressada amb COVID-19. A aquests casos s’hi afegeixen les 40 persones, contactes directes dels encomanats, que romanen aïllades a domicili per fer la quarantena.

Les darreres vint-i-quatre hores la taxa de reproducció del virus a la Seu ha tornat a pujar i ara és d’1,54, mentre que el risc de rebrot és de 293. Al conjunt de l’Alt Urgell, la Rho7 s’ha situat a 1,34; i el risc de rebrot, a 175. Unes xifres que també constaten un nou repunt. Per tot plegat, des del Sant Hospital han reiterat la crida a la precaució atès que, tot i que la situació és ara més estable, van apareixent nous casos i això vol dir que el virus segueix present a la comarca. Per això, el centre mèdic recorda una vegada més les normes elementals de prevenció que cal seguir: ús de la mascareta, rentat freqüent de mans, distància d’almenys 1,5 metres entre persones, evitar les aglomeracions i prioritzar els espais a l’aire lliure.

Quatre nous positius a l’Alt Pirineu i Aran

Tot i aquestes dades, a nivell general, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha baixat aquest dilluns i ara és a 402,08; és a dir, 100 punts menys que el dia anterior. La Rho també baixa i és a 1,32. Unes dades afavorides per la tendència a la baixa de la Cerdanya, que tot i això encara té l’índex de risc de rebrot més alt de Catalunya: 1.374,6 (ara fa una setmana havia arribat a 2.000).

A la resta de comarques pirinenques hi ha forts contrastos, però totes elles, com l’Alt Urgell, estan per sota de la mitjana regional. Destaquen pel costat positiu, amb un perill gairebé inexistent, el Pallars Sobirà (4,86) i l’Alta Ribagorça (6,94). De la seva part, l’Aran és a 241,06; i el Pallars Jussà, a 232,97. Les darreres vint-i-quatre hores s’ha notificat 4 nous positius, que eleven a 1.133 la xifra total de contagis des de l’inici de la pandèmia.

Al conjunt de Catalunya, aquest dilluns s’ha constatat 234 nous contagis i la xifra total ja és de més de 136.000, amb un balanç de 13.035 morts (12 d’ells les darreres hores).