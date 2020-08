Premia la teva cabellera amb aftersun per al cabell: cosmètics capil·lars per a després del sol

La radiació solar, el salnitre marí i el clor de la piscina és una combinació molt perjudicial per a la nostra cabellera, encara que per cap cas hauríem de renunciar a aquests grans plaers de l’estiu. L’equilibri entre la nostra felicitat i la del nostre cabell resideix en la cura, per això no et perdis aquest article sobre els cosmètics capil·lars per a després del sol. Pren nota!

L’impacte de l’estiu en la nostra cabellera

La radiació ultraviolada i infraroja incrementa la sequedat i fragilitat del nostre cabell: se segrega menys sèu i per això es perd hidratació i nutrició de la fibra. A més, la cabellera perd dosi de queratina natural (i d’aquí ve que adquireixi una aparença més apagada). I per si no fos poc, la radiació solar causa una oxidació que pot provocar coloracions involuntàries en els cabells acolorits. Així no és d’estranyar que apareguin les típiques vetes verdes o taronges.

El salnitre de la mar, per part seva, contribueix a aquest efecte de la radiació solar pel seu efecte lupa, mentre que els minerals arenosos ocasionen l’oxidació i destrucció de la fibra capil·lar.

I no podem oblidar-nos de l’impacte del clor de les piscines! Al ser un element químic, posa en perill els olis naturals de la cabellera, que pot sofrir deshidratació i un aspecte trencadís. Per no parlar de les descoloracions involuntàries (en col·lisionar els químics del tint amb el clor). I fins i tot es poden donar episodis de caiguda, si arribem a una exposició prolongada de la cabellera en una piscina.

Les claus de la cura capil·lar en era estival

Què fem davant aquesta agressió estival? La resposta és dedicar-li certa atenció al cabell, però no de manera arbitrària, sinó responent a tres necessitats. En primer lloc, és fonamental protegir la fibra capil·lar durant l’exposició solar amb productes que creïn un escut entre aquesta i la radiació solar (els protectors solars capil·lars). Però en arribar a casa, toca continuar amb les cures. Has d’apostar per productes reparadors i molt nutritius, per a aconseguir la regeneració de la fibra i compensar els baixos nivells d’hidratació (obtinguts per l’exposició solar).

Les nostres recomanacions

Champú Ylang Ylang de Klorane. Especialment formulat per a cabell exposat al sol, aquest cosmètic d’higiene capil·lar proporciona nutrició i protecció a la fibra capil·lar, per a pal·liar els efectes dessecants dels UV. El seu preu: 8,76€.

Invigo Sun After Sun Cleansing Shampoo, de Wella. Aquest cosmètic capil·lar amb protector solar, conté Pro Vitamina B5, que aconsegueix netejar suaument el cabell després de ser sotmès al sol, la sorra i la salina del mar.

BC Sun Protect Tratamiento, de Schwarzkopf. Aquesta màscara reparadora conté Oli de Monoï de Tahití (que suavitza i regenera) i Vitamina E (que protegeix contra els radicals lliures). Així, el cabell està suau i protegit de la radiació solar i conserva el seu color real. La Tecnologia Amino Cell Rebuild penetra en profunditat en el cabell, restaurant l’estructura interior de les cèl·lules. El seu preu: 18,33€.

Biolage Sunsorials Mascarilla Reparadora, de Matrix. Aquest producte capil·lar protegeix el cabell de tots els agents externs i proporciona una hidratació en profunditat. Conté un complex botànic a base de llavors de gira-sol riques en antioxidants i un derivat de la vitamina E per a aconseguir una cabellera revitalitzada després de l’exposició solar. El seu preu: 16,50€.

Crème UV Sublime, de Kérastase. Aquest cosmètic capil·lar és un bàsic de l’estiu perquè proporciona a la cabellera una hidratació intensa i actua com a escut antihumitat. El resultat és una cabellera protegida dels agents externs, de manera que es prevé el trencament. N’hi ha prou amb aplicar la quantitat d’un pèsol de mitjans a puntes i no requereix aclarit. El seu preu: 27,60€.

Solaire Bruma Hidratante, de René Furterer. De textura bifàsica, aquest producte formulat per a després del sol, facilita el pentinat i compensa els efectes dessecants de la radiació solar, l’aigua del mar o la piscina. El seu preu: 19,55€.

Per bellezactiva.com