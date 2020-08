Raül Ferré (Speedcar) doble vencedor de CM a Font Romeu

Habitualment la Course de Côte de Font Romeu serveix com a preparació de la segona part de la temporada. En aquesta ocasió, la localitat dels Pirineus francesos ha ofert la possibilitat de disputar dues proves en el mateix cap de setmana, com a inici d’un any completament atípic. Així doncs, durant el dissabte 1 d’agost es va disputar la I Course de Côte al Col del Pam i durant el diumenge (2 d’agost) la 37ème Course de Côte de Font Romeu.

Els Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra van estar en els podis de la categoria CM de les dues pujades. Raül Ferré va tenir un impressionant debut al volant del nou SpeedCar. Va aconseguir el triomf in-extremis en les dues proves després de protagonitzar una tercera pujada espectacular, en cadascuna d’elles. Per part seva, Edgar Montellà també va deixar entreveure, en l’estrena del seu Silver Car, un nivell competitiu molt alt que l’ha de situar en la lluita pel triomf de manera habitual. Dues terceres posicions entre els CM, en el cap de setmana de Font Romeu, que, amb tota seguretat, li donaran la confiança necessària per a continuar progressant. El tercer pilot al volant d’un CM va ser un Felipe Brandao (SpeedCar GT1000) il·lusionat per tornar a competir al cap d’un any en el dic sec.

Entre els vehicles de la sèrie B (turismes), Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX) no va començar massa bé la seva 40 temporada actiu en el món de la competició, només va poder disputar els entrenaments lliures i oficials. El Subaru va dir prou (carcassa de la caixa de canvi esquerdada). Els tècnics del seu equip (Baporo Motorsport) van tenir una llarga jornada de treball per a poder reparar l’avaria. L’esforç va valer la pena, Gerard els va recompensar amb el triomf del Grup A, en la Pujada a Font Romeu. En aquesta categoria a més, es va produir el retorn d’un gran veterà de l’automobilisme andorrà, Lluis Sala, iniciant un nou projecte amb un Seat Ibiza dièsel, i el debut d’un jove pilot, Alex Español, que al volant d’un VW GTi, va disputar les seves primeres carreres de la seva trajectòria esportiva.

El traçat del Col del Pam, d’una mica més d’1 km (1,4), amb sortida del pàrquing de l’estació d’esquí de Font Romeu feia, segons els aficionats més veterans de la zona, més de 30 anys que no acollia una prova d’aquestes característiques. En el cas de la Course de Côte (Pujada) a Font Romeu, amb 1.300 metres de longitud, és un dels traçats més curts del calendari francès de muntanya. Els organitzadors de l’esdeveniment preparen el recorregut a la carretera CD 618, amb sortida en el “Pont des Cochons” i arribada a l’entrada de la població que dóna nom a la pujada.

En aquesta ocasió, una forta tempesta al Col del Pam, amb aparell elèctric inclòs, va sorprendre a tots els participants una vegada finalitzada la primera pujada vàlida per a la classificació final. Durant el diumenge la pluja també va fer un gest d’aparèixer durant la tarda. A Font Romeu les tres pujades disputades es van fer amb l’asfalt sec. El que no va faltar durant el cap de setmana va ser la forta calor que va causar estralls en algunes mecàniques.

I Course de Côte Col del Pam

La primera jornada de competició es va iniciar amb un emotiu acte en el qual la nombrosa representació dels comissaris de l’ACA Esport, desplaçats a Font Romeu, van fer lliurament a Gerard de la Casa d’una samarreta commemorativa del 40 aniversari del pilot andorrà en el món de les carreres. Així mateix, Gerard els va mostrar el preciós casc que va estrenar a Font Romeu i que lluirà durant tota la temporada per a celebrar el doble aniversari: 40 anys de competició i 20 anys de col·laboració amb Baporo Motorsport.

Raül Ferré, Jerome Jacquot, tots dos amb SpeedCar GTR, i Edgar Montellá (Silver Car) van ser els grans protagonistes d’una lluita que no es va decantar a favor de Ferré fins a l’últim sospir de la carrera. Després de la primer pujada oficial Jacquot (52”440) era el més ràpid, seguit de Montellà (53”263) i Ferré (53”438), però l’aparició de la pluja va trastocar els plans dels presents a l’assistència. Alguns, la majoria, van optar per no tornar a competir mentre que els pocs que van sortir ho van fer per provar les sensacions de la seva mecànica sobre l’asfalt mullat. L’únic que va mantenir les seves ganes de vèncer fins al final va ser Ferré que en una última pujada, sobre asfalt sec però molt delicat, va aconseguir un impressionant resultat inesperat (51”791) i el triomf de la categoria.

Raül Ferré comentava al final: “Ha estat una jornada amb un excel·lent final. Durant les primeres pujades he comès alguns errors però en l’última he anat pel triomf i ha sortit bé. A més hem aconseguit la 2a. posició absoluta de la pujada”. Per la seva part Edgar Montellà estava convençut que: “Potser en la fase final del dia hem estat massa conservadors. En l’última pujada he decidit no arriscar i he perdut algun segon que al final ha estat decisiu”. Felipe Brandao, el tercer pilot de l’ACA Esport, al volant d’una mecànica amb prestacions inferiors, va complir amb el seu objectiu de retrobar-se amb el feeling de la competició encara que, segons ell: “Les condicions no han estat les més favorables per al retorn a la competició”.

Sèrie B (Turismes)

Gerard de la Casa es va mantenir tota la jornada en l’assistència, a causa del problema esmentat, amb l’esperança de poder córrer la jornada següent, cosa que al final va ser possible. Per la seva part Lluis Sala va començar amb la dura tasca de posar a punt el seu Seat Ibiza Dièsel, una tasca que no va ser gens fàcil a causa de les condicions ambientals que es van viure. Al final comentava: “No hem pogut fer cap de les pujades en condicions normals. Demà seguirem”. Quant al debutant, Alex Español, es mostrava il·lusionat i amb ganes d’aprendre de la seva primera experiència en una prova de muntanya: “És la meva primera carrera fora de la competició de gel del Circuit Andorra. Sense cap dubte tot és molt diferent. Es tracta d’anar agafant experiència i en això estem”.

Entre els CM, més del mateix

Raül Ferré va repetir la jugada del dia anterior, en aquest cas quan faltava l’última pujada també era el pilot de l’ACA Esport (47”284) qui tenia el millor crono, seguit de Jacquot (47”447) i Montellà (48”146). En la tercera i decisiva pujada tots van millorar el seu crono però Ferré va mantenir la seva posició de líder i, al costat dels seus rivals, van repetir el podi del Col del Pam.

Per a Raül Ferré va ser sens dubte el debut desitjat pilotant el seu nou Speed Car, al final feia el comentari següent: “Molt content pel resultat i, en general, per com s’ha desenvolupat el cap de setmana. Tot ha funcionat com havíem preparat i poca cosa més puc dir. Excel·lent organització i també molt motivat per haver pogut iniciar la temporada”. Per a Montellà ha estat una jornada en el qual la calor ha fet estralls en la seva mecànica, aquestes eren les seves paraules: “A vegades penses que per tenir mecàniques noves no ha d’haver-hi problemes. Aquesta vegada no ha estat així per a mi i amb algun altre company. Segons sembla, la calor pot donar sorpreses desagradables. De tota manera content amb poder fer aquestes primeres carreres i començar a conèixer el Silver Car en competició”.

Gerard de la Casa (Subaru Impreza) en el podi dels Turismes

En la pujada a Font Romeu, Gerard de la Casa va poder competir en condicions gairebé normals i, com és habitual en ell, ho va aprofitar al màxim. Es va situar al capdavant del Grup A des de les primeres pujades amb l’Audi de Garcés en el punt de mira. La diferència de potència de les mecàniques va ser decisiva i Gerard va saldar la seva participació amb un excel·lent podi (3r) en la classificació dels Turismes, a més de l’esmentat triomf en el Grup A. Abans del desenllaç final el pilot andorrà ja era conscient que superar Garcés seria complicat: “El tenim només a dècimes però serà difícil superar-lo. En l’última pujada es va escapar del tot”.

Jornada per a oblidar la de Lluis Sala a Font Romeu, les diferents modificacions no van donar el resultat esperat i només van poder completar una de les tres pujades: “Ens queda molta feina per fer”. Aquesta era la conclusió una vegada finalitzat el meeting.

Alex Español va mantenir la seva regularitat aprofitant l’experiència dels seus companys per a anar millorant en cadascuna de les pujades: “Content amb aquesta primera experiència, espero seguir en aquesta especialitat de moment”.