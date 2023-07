Pregunten per les infraccions d’empreses amb treballadors subcontractats

La consellera general socialdemòcrata, Judith Salazar (PS)

La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Judith Salazar, ha entrat avui dijous a Sindicatura una pregunta escrita dirigida al Govern sobre l’activitat del Servei d’Inspecció de Treball, tal com va anunciar a la ministra Marsol que faria a la sessió de control del 13 de juliol.

Salazar ha preguntat pel nombre d’expedients sancionadors fets des d’inici del 2023 per infraccions als treballadors subcontractats via la prestació de serveis entre empreses, així com l’import total d’aquestes; quin ha estat la màxima sanció imposada i a quantes empreses s’han examinat. La consellera general socialdemòcrata també ha sol·licitat quantres inspeccions d’ofici s’han realitzat i si el Govern considera que el nombre d’inspectors de treball que hi ha actualment és suficient per a efectuar un control acurat.

Finalment, la presidenta del Grup parlamentari ha demanat per què l’Executiu descarta la possibilitat que els treballadors puguin fer denúncies anònimes per incompliments de la legislació laboral andorrana “tenint en compte que Govern ha rectificat la interpretació inicial errònia pel que fa a la normativa d’aplicació dels contractes laborals de referència, i amb l’objectiu d’establir mecanismes correctors”.

Aquestes preguntes es formulen arran de les declaracions del cap de Govern efectuades l’11 i el 12 de juliol sobre que “hi ha multitud d’expedients oberts, alguns en curs, altres que han acabat amb sancions exemplars” i de les respostes que Espot i Marsol li van manifestar a la darrera sessió de Consell General relativa als treballadors forans subcontractats per empreses andorranes en el marc d’una prestació de serveis entre empreses.