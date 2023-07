Concert de David Sanz i Roser Puigbó als Dijous de Fresca

Concert de David Sanz i Roser Puigbó en els Dijous a la Fresca, a la Massana (Eduard Comellas)

Dimecres de Xics i Dijous a la Fresca són dues de les diferents activitats que el Comú de la Massana ha creat per tal de passar unes estones agradables durant els dies calorosos d’estiu. Són iniciatives per a públics diferents, però, en ambdós casos, són seguides per nombroses persones.

Ahir, els infants van xalar amb el Dimecres de Xics amb una gran quantitat de jocs ben refrescants amb l’aigua, tot sovint, com a protagonista. Avui ha estat el torn per al Dijous a la Fresca. S’ha celebrat el concert de David Sanz i Roser Puigbó a la Plaça de les Fontetes. Una actuació que han seguit força espectadors.