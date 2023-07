Els síndics completen les reunions amb els grups parlamentaris

Judith Salazar del PS i els síndics Sandra Codina i Carles Enseñat (Consell General)

Un cop acabat el primer període de sessions de la IX Legislatura, els Síndics Generals han mantingut reunions amb els presidents de tots els Grups Parlamentaris i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos. Les trobades han permès copsar les impressions dels diversos grups sobre el funcionament del Consell General en aquest inici de legislatura. Alhora, les reunions també han servit per a posar en comú peticions, suggeriments o recomanacions tant de la Sindicatura com dels consellers generals.

Per part de Carles Ensenyat, síndic general, i Sandra Codina, subsíndica general, s’han valorat molt positivament les reunions amb els Grups Parlamentaris i el conseller general no adscrit. Més enllà d’acabar de perfilar aspectes del treball parlamentari, les Comissions Legislatives i les sessions del Ple del Consell General; els síndics generals també han compartit amb els presidents el projecte Consell Obert, i els nomenaments d’organismes públics que s’hauran de fer en els pròxims mesos.

Al llarg dels últims dies i fins avui, Ensenyat i Codina s’han reunit amb Jordi Jordana i Maria Martisella, president i presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata; Cerni Escalé i Núria Segués, president i presidenta suplent del Grup Parlamentari de Concòrdia; Judith Salazar, presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata; Carine Montaner i Noemí Amador, presidenta i presidenta suplent del Grup Parlamentari Andorra Endavant; Carles Naudi d’Areny-Plandolit, president del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos; i Víctor Pintos, conseller general no adscrit.