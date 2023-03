Preeuropeu: La selecció andorrana de futbol juga aquest vespre a Kosovo un partit força complicat

La selecció andorrana de futbol va perdre 0 a 2 contra Romania (AndorraDifusió)

Tres dies després de la desfeta al Nacional contra Romania, la selecció de futbol s’enfronta a Kosovo en un dels partits més exigents del Preeuropeu. Ahir van exercitar-se sota una intensa pluja i avui hauran de fer front a un equip que sortirà amb un plus d’ambició després d’empatar contra Israel. Sobre l’equip rival, Koldo Álvarez, seleccionador d’Andorra, comenta que hi ha aspectes que sí “la fan més perillosa” com la seva “manera de competir, la intensitat i com lluiten per cada pilota”. També valora “la qualitat de molts dels seus jugadors”.

El partit serà especial per a Marc Pujol, jugador de la selecció andorrana, ja que si juga es convertirà en el tercer jugador amb més internacionalitats, superant Òscar Sonejee. “És un honor empatar amb ell, sent una llegenda com ha sigut i com continua sent”, expressava Pujol.

Els tricolors intentaran corregir les errades comeses l’altre dia, però enfront tindran un rival amb jugadors de primer nivell. El xiulet inicial serà a tres quarts de nou de la nit a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina.