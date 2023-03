PS + X’Ordino reivindica el projecte inicial del vial de la Massana i rebutja el projecte urbanístic d’Arinsal

Pere Mas i Jean Michel Armengol, números 2 i 1 de PS + X’Ordino (PS)

PS + X’Ordino vol que es tiri endavant el vial de la Massana, tal i com estava previst en un inici. Segons ha explicat el número dos de la candidatura ordinenca, Pere Mas, “si ara fem el pla B, ens gastarem els diners en aquest i després, més endavant, farem el pla A, amb la qual cosa ho farem dues vegades”. Per a ell, el més coherent és aprofitar la sortida dels túnels i fer directament el desviament de la Massana a Ordino.

És, a més, una infraestructura “urgent, doncs els problemes de mobilitat que hi ha actualment a les Valls del Nord suposa una pèrdua de la qualitat de vida dels seus habitants, amb les cues i la contaminació que generen, per la qual cosa la desviació, ens convé a tots”, assegura Mas.

En aquest sentit, i lligat al creixement urbanístic i demogràfic que està experimentant la parròquia d’Ordino, Pere Mas ha assenyalat que “contra més gent serem, més cues farem”, i “per tant -indica- s’han de fer les infraestructures urgents.

D’altra banda, el número 1 de la llista territorial, Jean Michel Armengol, ha posat de manifest la dicotomia que es viu a Ordino, on just darrera el cartell de Reserva de la Biosfera es veu “un exemple de les construccions més cares que tenim a Ordino, a 10.000 euros el metre quadrat”. En aquest sentit, ha exposat que “per un cantó preservem i de l’altre malbaratem i maltractem el nostre paisatge i el nostre entorn”.

Per tot plegat, i assenyalant que mentre es volia inscriure el conjunt del país com a Reserva de la Biosfera a la Unesco s’ha permès la construcció “amb una intensitat i densitat com l’estem vivint actualment”, el socialdemòcrata ha posat de manifest la necessitat de “posar un fre i pensar quin model d’Andorra volem, perquè aquest és insostenible totalment”.





La candidatura de PS SDP+ de la Massana dona suport als veïns d’Arinsal en contra del nou projecte urbanístic

La coalició PS SDP+ ha volgut mostrar el seu suport als veïns d’Arinsal que s’oposen a la construcció de la unitat immobiliària de 32.000 metres quadrats al centre del poble. És per això que aquest dimarts s’han reunit a les portes del terreny per a explicar que el projecte “no és sostenible”.

En aquest sentit, el candidat progressista, Michel Moliné, ha valorat que el poble d’Arinsal “no pot suportar” el miler de nous habitants que podrà residir en la nova unitat immobiliària, doncs les infraestructures no estan dimensionades per a donar resposta a les necessitats de la població, comptant amb els nouvinguts, en opinió del candidat.

Així, Moliné ha aprofitat també per a demanar al Comú que enllesteixi els informes de càrrega tan aviat com sigui possible “ja que és l’única eina que tenim per a frenar aquest desgavell”. Alhora, ha recordat que des de PS SDP+ s’aposta per modificar la Llei d’ordenament del territori per a limitar la construcció i preservar els terrenys agrícoles.