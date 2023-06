Un home sent emmanillat (Pexel)

La Policia ha detingut aquesta setmana, un home, veí del Principat, de 54 anys d’edat, per un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc a Sant Julià de Lòria, on es va requerir la presència del cos de seguretat per una agressió dins un domicili.

En personar-se la patrulla de la Policia, els agents van constatar que es tractava d’una discussió familiar que, posteriorment, va derivar en una agressió per part del detingut envers el seu pare.