Consells professionals per a utilitzar correctament la mascareta del cabell

La mascareta del cabell li aporta una injecció de nutrició i reparació al nostre pèl. Per això, hauria de formar part del nostre ritual de cura habitual, especialment si portem coloració o tractaments químics, i també durant estacions de clima extrem, com l’hivern. Pren nota dels consells dels experts per a utilitzar-la de manera adequada i poder presumir de cabellera revitalitzada.

1. Aplica-la sempre sobre el cabell net

A l’hora d’aplicar la mascareta, és necessari que el cabell estigui net i sense restes de cap mena. En cas contrari, aquestes restes podrien impedir l’eficàcia de l’acció de la màscara. Com explica M.ª José Llata, de Perruqueria Llata Carrera en Santa Cruz de Bezana (Cantàbria), “en un pèl net, lliure de brutícia, greix i restes de productes, el fol·licle pilós es troba llest per a absorbir al màxim els nutrients i principis actius que li estem aportant. No fer-ho així dificulta que aconseguim millorar el seu estat.” A més, és recomanable aplicar-la sobre el cabell humit. Per a això, després de rentar-lo, retira l’excés d’aigua amb una tovallola.

2. Reparteix-la bé pel pèl

Perquè la màscara de pèl pugui realitzar la seva funció ha de repartir-se de manera homogènia per la cabellera. Fes-ho de mitjans a puntes, evitant l’arrel perquè no es greixi, tret que es tracti d’un producte que especifiqui el contrari. Rafael Bueno, de Rafael Bo Perruquers a Màlaga, recomana, “recórrer a una pinta de pues amples, millor de fusta, o bé amb els dits, posant l’accent en les puntes que és la zona que habitualment està més danyada. Aprofitarem per a massejar i permetre que penetri millor. Un truc perquè s’absorbeixi millor és aplicar calor amb un assecador, ja que obrim la cutícula i deixem pas a la màscara”. A més, afegeix: “Quan ens rentem el pèl per a retirar-la, aconsello fer-ho amb aigua tèbia o fregar perquè se segelli i quedi protegida.”

3. Combina-la amb el condicionador

L’estat de la teva cabellera serà el que determinarà amb quina periodicitat has d’aplicar-te la màscara de pèl. Per exemple, si està molt danyada, pots utilitzar-la una o dues vegades per setmana. En canvi, si està sana, pots espaiar tranquil·lament el seu ús i aplicar-la una vegada a la setmana o cada 15 dies. En el dia a dia, el recomanable és utilitzar condicionar, que té una fórmula més lleugera i proporciona hidratació, suavitat i lluentor a la teva cabellera. Respecte mentre has de deixar actuar la màscara, dependrà també de l’estat del teu pèl i de les indicacions del producte, encara que sol oscil·lar entre els 10 i els 30 minuts. “Haurem d’esbandir bé per a eliminar-la, ja que en ser més densa poden quedar restes que deixaran un aspecte una miqueta lleig en el pèl”, matisa Alexander Kiryliuk, de SK Style Barcelona a Barcelona.

4. Fixa’t en els ingredients

La composició de les màscares importa i molt: com més concentrada i natural, més efectiva i respectuosa serà amb el nostre pèl. “Les màscares més econòmiques solen incorporar més ingredients sintètics, com a silicones, que emmascaren la cura. Per això, sempre recomano productes amb un alt percentatge de principis actius naturals”, explica Felicites Ordás, de Felicitas Hair a Mataró (Barcelona). “També és imprescindible saber triar la màscara. Per exemple, per al pèl molt danyat, recomano aquelles màscares elaborades a base d’oli de coco o mel, que nodreixen, retenen la humitat i eviten el trencament. Per al pèl deshidratat va molt bé aquelles a base d’oli d’oliva. Es tracta de triar aquella que sabem que ens proporcionarà el que necessitem i, a més, sense crear més mal.”

5. Deixa’t assessorar

No totes les cabelleres parteixen de les mateixes condicions ni tenen les mateixes característiques, així que el primer és recórrer a un producte que s’ajusti al nostre pèl. “Una màscara meravellosa pot no funcionar si no li aporta res al teu pèl perquè no està pensada per al que tu necessites. Així que és molt important deixar-te assessorar per un professional si no ho tens clar. De la mateixa manera, no totes les fibres capil·lars són iguals, algunes són més fines i unes altres són més gruixudes. Flexibilitza el temps que deixes la màscara perquè pugui actuar profundament”, assenyala Raquel Saiz, de Saló Blue de Torrelavega (Cantàbria).

6. Reparació nocturna

Per a aquelles a les quals els falten hores o els qui volen aconseguir una reparació més profunda, la perruquera Charo García, de Saló Ilitia de Valmaseda (Biscaia), recomana posar la màscara durant la nit. “Si ens posem la màscara a la nit, li estem donant una cura més reparadora a tomb, ja que permetem que absorbeixi tots els ingredients i que es mantinguin per més temps”. En aquest cas, és important dormir amb un capell de dutxa, tovallola o mocador enrotllat per a no tacar els llençols. L’endemà, només cal retirar la màscara amb una rentada i gaudir del resultat.

Per bellezactiva.com