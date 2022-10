Pomerània: coneixent la raça

El Pomerània, anomenat també familiarment “cara d’os” per la seva semblança a un osset de peluix, és una raça que tot i ser original de l’àrtic, va arribar a Europa a través de la regió de Pomerània (d’aquí el seu nom), zona situada entre Alemanya i Polònia.

El Pomerània és un gos d’aspecte elegant i grandària petita (no supera els 3,5 kg ni els 30 cm d’altura), amb pèl abundant de color ataronjat en la seva versió més coneguda, però podent ser també de color crema o blanquinós.

El seu metabolisme és ràpid, per la qual cosa és aconsellable donar-li menjar cada poc temps però en quantitats petites i amb pinso especial per a races petites. A més de la dieta, cal tenir especial cura del seu pèl, el qual necessita ser raspallat constantment. Malgrat ser catalogat com un gos típicament falder, el Pomerània és actiu i necessita moure’s.

És bastant lladrador (en general) i odia la solitud, per la qual cosa sempre buscarà l’afecte i les manyagues dels seus propietaris. La seva esperança de vida sol rondar els 12-15 anys aproximadament i les seves malalties més comunes són la displàsia i les luxacions de ròtula.

És una raça que ha passat per nombrosos encreuaments fins a arribar al seu aspecte actual, i és que en els seus orígens, el Pomerània era un gos de grandària mitjana, usat com a gos de treball, ja fora per a arrossegar trineus o com a vigilant de ramats.