Ningú es imprescindible!

Podem ser molt importants per a la societat, però, mai serem imprescindibles, per molt que ens ho hagin dit. T’ho resumiré en un moment: ha mort molta gent influenciadora, des de presidents d’estat fins a milionaris, passant per gurus de l’economia, la pau i de l’amor. Aleshores, abans ho acceptem, millor ens anirà la vida en general, en el amor, les amistats, la feina, la família, etc.

Amb aquesta petita introducció vull que entenguis que està molt bé preocupar-te pels altres i ajudar-los en tot el que puguis, però, mai interpretis que sense tu, no se´n sortiran. No ets tan important com et penses perquè si et mors ara mateix, en poc més de tres dies estaràs sota terra o incinerat, passat aquest temps l´empresa on treballes haurà trobat algú per a substituir-te. Després, quan hagi transcorregut poc més d´un any, el teu cercle d´amics només parlarà de tu en ocasions especials.

Paral·lelament, els familiars i la gent que pensaves que sense tu no farien res, han trobat la manera de sobreviure i s´han adaptat a la nova realitat. Això és així perquè estem creats per a sobreviure, disposem d´una forta capacitat per a afrontar els obstacles i per a facilitar-nos encara més les coses. La societat ha creat organismes públics i privats amb aquest objectiu. Tenim el govern, les ONG i les associacions per a ajudar-nos a suportar i afrontar la pèrdua de l’ésser estimat, ens facilitaran eines mentals i materials, així com també recursos econòmics. Com veuràs, els teus diners no són tan necessaris.

Així doncs, no et preocupis tant pels altres i fes-ho més per tu mateix perquè si no tens, no pots donar, ja que només podem oferir allò que tenim. És a dir, si vols fer un tomb en cotxe amb la teva parella, primer has de tenir el cotxe, si no, és impossible i de la mateixa manera, si vols prestar 2.000 euros al teu amic, primer has de tenir cobertes les teves necessitats, si no, els dos tindreu problemes. Aleshores, vigila com i amb qui inverteixes el teu temps, si en tu mateix o en algú altre?

