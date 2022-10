Si no ens podem comprar un d’elèctric, llavors, un cotxe de benzina o de dièsel?

Vagi per endavant que, sempre que sigui possible, l’òptim és apostar per als vehicles menys contaminants i, per tant, més respectuosos amb el medi ambient a l’hora d’adquirir un vehicle. Un dels principals problemes és que els cotxes elèctrics són encara força cars i són “impossibles” per a algunes economies familiars. És per això que moltes persones encara han d’optar per la gasolina o el gasoil. Arribats a aquest punt, si n’hem de comprar un, quin escollim?

Quan ens plantegem comprar un cotxe nou ens preguntem de quin tipus ens convindrà més, si de dièsel o de benzina? No és que uns siguin millors, però tots dos tipus tenen els seus avantatges i inconvenients que cal conèixer.

Vehicles de motor benzina:

Entre els avantatges dels cotxes de benzina trobem que, generalment, els seus preus són més econòmics que els dièsel, a més el seu manteniment a curt termini també resulta més avantatjós.

Com que compten amb una mecànica menys evolucionada, acostumen a patir menys avaries i resulten molt més fiables. A més, aquests motors es poden portar a revolucions bastant elevades.

Però, també tenen alguns inconvenients com pot ser el fet que el preu del combustible és un pèl més elevat. I, a això, se li ha d’afegir que aquests vehicles consumeixen molt més combustible.

Vehicles de motor dièsel:

Aquests vehicles resulten molt més cars en un primer moment, a més, així com el seu manteniment, i el fet de tenir motors més complexos, haver de reparar-los també és bastant costós. Per aquest motiu, si teniu pensat canviar de cotxe en un període inferior a dos anys no us resultarà una compra rendible.

Però, els motors dièsel tenen l’avantatge de consumir molt poc, degut al fet que necessiten poc combustible per a produir molta potència a baixes revolucions. I això, unit al fet que el preu del dièsel és un xic més econòmic que la benzina i que són motors durs dissenyats per a treballar molt i amb condicions dures, fa que siguin molt resistents