Policia i Bombers participen en les Jornades “Actuacions de Policia Judicial Subaquàtica” organitzades per la Guàrdia Civil

El cap de la Policia Científica, el sergent major Sergi Medina, i el responsable del Grup de Rescat Subaquàtic dels Bombers, el sotsoficial Isaac Lax, han participat els darrers dies en les Jornades “Actuacions de Policia Judicial Subaquàtica”, que ha organitzat la Guàrdia Civil. La formació ha tingut lloc a la Unitat de Formació i Doctrina del Servei Marítim del cos espanyol, a Cadis, amb l’objectiu de reforçar els coneixements en investigació i auxili judicial sota l’aigua.
Amb aquest propòsit hi han assistit representants dels GEAS, els Grups d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil, així com dels seus homòlegs en altres països. Aquest ha estat el cas dels experts de la Policia i els Bombers andorrans, a qui també han acompanyat en el curs membres de la Policia Federal i de la Guàrdia Costanera d’Alemanya. El curs ha comptat, a més, amb la col·laboració de professionals de renom en l’àmbit judicial, en el camp de la medicina forense i en altres àrees, com la laboral i la científica.
Aquestes jornades han posat el focus en la recollida de mostres subaquàtiques en escenaris policials i judicials, ja sigui en casos en què hi pugui haver persones difuntes o per a la recuperació d’altres elements que puguin ser clau en una investigació. Un procés que ha de ser molt curós i que, per molt tècnic i arriscat que sigui, pot perdre el seu valor sense una custodia garantida de les proves.
En el cas d’Andorra, es treballa amb un model integrat en què es configura un equip format per efectius de Bombers i Policia. Així, el Grup de Rescat Subaquàtic dels Bombers es converteix, sota l’aigua, en els ulls i les mans de la Policia, que és qui s’ocupa de la investigació. Una tasca, per tant, compartida, que fa especialment interessant per als dos cossos assistir conjuntament a formacions d’aquesta categoria.
A partir d’aquí, els especialistes andorrans traslladaran als seus grups els coneixements apresos en la primera formació que han fet juntament amb els GEAS de la Guàrdia Civil.
Jornades com aquestes no només responen a la voluntat dels cossos especials andorrans de continuar professionalitzant-se amb una formació continuada d’alt nivell, sinó que també són fonamentals per a continuar estrenyent llaços de col·laboració i compartir experiències, tant entre institucions del país, com amb especialistes d’altres territoris.