Intervinguts més de 1.000 paquets de tabac de contraban a la duana de la Farga de Moles

Diumenge passat, 12 d’abril, efectius de la Guàrdia Civil, en el marc d’un control fiscal realitzat en coordinació amb l’Administrador de la Duana i IIEE de l’Agència Tributària a la Farga de Moles, van intervenir 1.020 paquets de tabac de diferents marques i 3.000 grams de picadura, valorat tot plegat en 5.644,00 euros, procedint-se a aixecar acta per una suposada infracció administrativa de contraban, de conformitat amb la Llei Orgànica 12/1995, de Repressió del Contraban.
La intervenció va tenir lloc cap a les 22.25 hores, quan un vehicle amb matrícula francesa va accedir a la duana de la Farga de Moles, procedent d’Andorra, pel carril verd habilitat per a viatgers sense mercaderies per a declarar.
Durant l’actuació, i després d’una primera inspecció visual, els agents van observar una actitud nerviosa al conductor, i li van preguntar si transportava algun tipus de mercaderia subjecta a declaració. Després de titubejar inicialment, va manifestar que sí. Seguidament, se li va indicar que obrís el maleter del vehicle, localitzant al seu interior la quantitat de tabac ressenyada.
Un cop verificada la mercaderia confiscada, en dependències de l’Agència Tributària i en presència del Servei de Viatgers, es va procedir a aixecar la corresponent diligència de confiscació per una suposada infracció administrativa de contraban, quedant el gènere dipositat a la Duana de la Farga de Moles, a disposició de l’Autoritat Duanera.
Aquesta actuació s’emmarca en les competències que té encomanades la Guàrdia Civil en funcions de Resguard Fiscal, en coordinació amb l’Administrador de la Duana i l’IIEE de l’Agència, desenvolupades en l’àmbit del control duaner per a la prevenció i la persecució del contraban, tràfic de drogues, frau i altres infraccions i delictes de caràcter fiscal.