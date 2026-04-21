La Seu uneix literatura, música, dansa i arts plàstiques amb l’espectacle “Balla’m poesia”

Com a avantsala de la celebració del Sant Jordi 2026, la Seu d’Urgell acollirà aquest pròxim dimecres, dia 22 d’abril, una nova edició de “Balla’m poesia“. Aquest espectacle multidisciplinari, que combina literatura, música, dansa i arts plàstiques, tindrà lloc a les 18:30 hores al pati de la Biblioteca Sant Agustí.
Una proposta basada en l’obra de Miquel Desclot i Joana Raspall
L’eix central de l’edició d’enguany és el llibre ‘Rosa Joana i les set magnífiques’, amb textos de Miquel Desclot. L’actor Arnau Orobitg serà l’encarregat de posar veu a la narració, mentre que els poemes musicats de Joana Raspall seran interpretats en directe pels cors de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell.
Talent local i col·laboració artística
L’espectacle és el resultat d’un treball conjunt realitzat durant el segon trimestre del curs en diversos centres artístics municipals:
· Escola Municipal de Música: L’alumnat dels cors d’entre 7 i 10 anys n’interpretarà les peces, amb acompanyament de piano i violí.
· Dansa: Un grup de ballarines de l’Espai Dansa, d’entre 3 i 6 anys, donarà vida i color a les lletres mitjançant un cicle de coreografies curtes creades especialment per a l’ocasió.
· Arts plàstiques: L’escenografia i l’entorn visual aniran acompanyats dels treballs elaborats pels nois i noies de l’Espai d’Art.
Objectius de l’esdeveniment
Des de l’organització d’aquest espectacle es manifesta al respecte que “les arts estan interrelacionades, i un dels objectius és fer conèixer, en especial, obres de dones. És important crear una xarxa entre l’alumnat dels tres centres i, sobretot, que tothom gaudeixi d’aquest espectacle apropant el llenguatge de les arts escèniques i performatives al públic en general des d’un escenari singular i de proximitat com ho és la Biblioteca Sant Agustí”.