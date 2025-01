Pol Aumedes presenta, a Arsèguel, el seu nou llibre ‘Composicions amb FLOU per acordió diatònic’

Cartell informant de la presentació del llibre de Pol Aumades a Arsèguel

El músic Pol Aumedes presenta, aquest dissabte, a Arsèguel, a les 5 de la tarda, el seu nou llibre “Composicions amb FLOU per acordió diatònic”. L’obra es donarà a conèixer en format concert i ball a l’Escola Folk del Pirineu, amb la col·laboració de la Llibreria La Puça. La publicació és un recull de partitures de composició pròpia pensades especialment per a acordió diatònic amb molts dels gèneres musicals que sonen a plaça. Tenen una intenció didàctica i, per això, van acompanyades d’una notació específica per a una fàcil interpretació.

La notació FLOU (de Fàcil Lectura i amb Orientacions Útils) s’utilitza fruit de la necessitat de donar indicacions a l’alumnat per a facilitar la lectura de partitures deixant de banda les tabulatures. Aumedes indica que és un salt “qualitatiu” poder aprendre llenguatge musical “per a evolucionar amb l’instrument”. Les partitures estan ordenades per grau de dificultat i amb algunes segones veus per a fer amb dos acordions o combinar amb altres instruments al gust.





Artista interdisciplinari

Pol Aumedes, nascut el 1978 a Barcelona, viu a Cardedeu i té el seu estudi a Granollers com a artista associat a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert. És llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (UB) i graduat amb el títol superior de Música en l’especialitat d’interpretació d’acordió diatònic per l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya).

Treballa en projectes d’investigació artística basats en la hipòtesi que la festa tradicional i la performance contemporània són dos actes que poden confluir en molts aspectes. Els darrers anys ha combinat a nivell professional l’activitat artística contemporània amb la musical i d’actor en exposicions individuals, performances, actuacions musicals, espectacles teatrals d’escenari i de carrer i gravacions musicals d’estudi. Durant els últims deu anys ha fet més de 1.400 actuacions com a professional i ha col·laborat amb més de 40 companyies, tant de música com teatrals, a més d’artistes plàstics arreu del territori català i a diversos països d’Europa.





Caps de setmana a l’Escola Folk del Pirineu

La presentació del llibre de Pol Aumedes s’inclou en la programació Caps de setmana a l’Escola Folk del Pirineu-Tallers d’Arsèguel, que des del 1996 ofereix tallers especialitzats de novembre a juny.