Més de 700 fondistes participaran a la 45a Marxa Beret

Una imatge del Campionat d’Espanya d’Esprint (Foto: RFEDI)

El Pla de Beret serà l’escenari, aquest cap de setmana vinent, 1 i 2 de febrer, dels campionats d’Espanya d’esprint i de llarga distància en el marc de la 45a edició de la Marxa Beret. Ambdues competicions corresponen a la 3a fase de la Copa Espanya i s’hi espera una àmplia participació. En l’organització hi participaran l’estació aranesa de Baqueira Beret, el Conselh Generau d’Aran, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) i la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

La primera prova, dissabte dia 1, serà el Campionat d’Espanya Esprint by Iberdrola en tècnica lliure. La categoria absoluta (Sènior, Màster, U20 i U18) comptarà amb un circuit d’1,4 km, que també recorreran els esquiadors U16. Finalment, les categories U14, U12 i U10 participaran en un esprint més reduït de 500 metres. L’inici de les classificatòries està previst a les 10 del matí i el lliurament de premis es farà a les 19.30 hores a la Sala Polivalent de Vielha, la capital de la Val d’Aran.

D’altra banda, diumenge 2 de febrer, es donarà el tret de sortida a la Marxa Beret, la prova més multitudinària d’esquí de fons a nivell estatal. Es preveu que hi prenguin part prop de 700 fondistes. Com és habitual, la cursa es regirà sota l’estil clàssic i serà puntuable per al Campionat d’Espanya de Llarga Distància. L’organització ha adaptat els traçats a les condicions actuals de neu i la prova reina, la marató de 42 km, finalment serà de 36 km amb dues voltes al bucle proposat per la direcció tècnica de carrera, juntament amb una tercera volta per un circuit habilitat per la FIS a la zona del Telecadira dera Reina i el Vista Beret.

Pel que fa a la mitja marató de 21 km, el traçat tindrà aproximadament la mateixa distància gràcies al fet que es donaran dues voltes al bucle marcat a Orri. En 10 km es farà una volta a aquest circuit. La competició també inclourà la Mini Marxa Beret, d’uns 5 km, per als esportistes i aficionats que es vulguin iniciar en esquí de fons i optin per una distància inferior. La sortida està prevista a les 10 hores i el lliurament de premis a les 13.30 hores al Pla de Beret.





Circuit Ski Classics

El director de la Marxa Beret, Marc Puig, ha afirmat que “aquest any des de la Marxa Beret, hem entrat al prestigiós circuit Ski Classics, que ens aporta una gran visibilitat a nivell europeu perquè permetrà a esportistes d’altres països com els nòrdics, Itàlia o França, amb àmplia tradició fondista, acostar-se a la Val d’Aran i descobrir que el nostre territori també és un lloc òptim per a la celebració d’esdeveniments esportius de primer nivell”. Puig ha afegit que “aquest any, des de l’organització, hem treballat intensament per a poder fer aquests circuits i que els esportistes, tant més professionals com aficionats, puguin gaudir d’un gran cap de setmana”.

Les competicions compten amb el suport d’Iberdrola, que va signar amb l’RFEDI, per un període de tres anys, un acord de patrocini en què s’inclou l’impuls del Programa Dona i Neu a més de moltes altres accions de potenciació dels esports d’hivern.