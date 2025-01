Les seleccions de rugbi d’Andorra i Israel s’enfronten dissabte entre grans mesures de seguretat

L’Andorra-Israel es jugarà dissabte, a les 16 hores, a l’Estadi Nacional (AndorraDifusió)

La selecció andorrana de rugbi ja fa hores que prepara el segon partit de l’Europeu, el qual, es disputarà aquest dissabte (16 hores) contra Israel, a l’Estadi Nacional. Thierry Barbière ha recuperat peces importants per tal de poder-les utilitzar si ho creu convenient. El partit contra Israel ha estat considerat d’alt risc per motius de seguretat, donada la situació de conflicte que es viu al Pròxim Orient.

Aquesta, és una qüestió que no descentra els isards, que tenen molt clar que toca guanyar perquè “portem bastants partits a tocar de la victòria, però no acabem d’aconseguir-la”, confessa el capità de la selecció, Adrià Calvó.

Més pendents del que envolta la visita d’Israel estan a la Federació Andorrana de Rugbi (FAR). David Ferré, el tresorer, reconeix que no saben com anirà tot plegat: “Hi serà el Mossad i hi ha hagut contactes interns amb la Policia. No ho sabem tot, evidentment, però és un partit de risc per la situació que estan passant a Israel. Ho estem preparant, hem fet el màxim possible i els circuits de seguretat han augmentat una mica”.