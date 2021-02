Pòinter, malalties i problemes de salut

L’esperança de vida d’un Pòinter és d’uns 12 anys i, malgrat la seva fortalesa, algun dels trastorns més comuns que pateix són la displàsia de maluc, l’epilèpsia, la sordesa i l’entropió. Així mateix, poden veure’s afectats per una malaltia coneguda com a osteopatia neurotròpica.

L’epilèpsia i la sordesa són dues disfuncions hereditàries pròpies del Pòinter. Així mateix, la displàsia de maluc també és una de les malalties habituals en els gossos d’aquesta raça. Es tracta d’un problema en l’articulació del maluc, que impedeix el seu encaix correcte amb el cap del fèmur. Els seus principals símptomes són el dolor en moure’s i una coixesa que pot ser més o menys visible depenent de la gravetat.

Finalment, cal esmentar l’osteopatia neurotròpica, una malaltia poc habitual que produeix una sèrie de ferides en l’esquelet quan el gos és un cadell, com a fruit de la degeneració de la medul·la espinal.

De totes maneres, totes elles poden tractar-se per un veterinari, per la qual cosa si es noten algun dels seus símptomes, cal portar-lo per avaluar el tractament. D’aquesta manera, aconseguirem millorar la seva qualitat de vida.

Per Wikipets.es