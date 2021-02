Les teves pors t’aïllaran de la societat

La por és una emoció adaptativa i necessària per a sobreviure, ens fa estar alerta dels canvis que hi puguin haver tant en el nostre organisme, com en l’exterior. Ens motiva a actuar, però s’han de diferenciar els dos tipus que hi ha. La por real i la irreal.

La primera és l’adaptativa, la que ens beneficia, li fem cas i actuem en conseqüència. D’aquesta manera el problema o mal es soluciona i no va a pitjor. Per contra, la segona, és no adaptativa, per molt què ens enfrontem mai se soluciona, és just al contrari, la situació empitjora.

La real és objectiva, l’estàs veient o si més no, la sents i saps que fugint, atacant o quedant-te quiet la situació torna a estar com abans o canvia però deixa d´afectar-te emocionalment, pots continuar amb la teva rutina diària.

Per la seva part, la irreal, és totalment subjectiva, és el nostre pensament que s’avança a les situacions i crea escenaris catastrofistes, donant lloc a l’estrès, l’angoixa, la tristesa i la possible depressió.

Aquestes emocions tan negatives són un motor per crear malestar entre els amics i familiars, la persona es torna agressiva o si més no, desconfiada. La seva forma d’afrontar la vida es torna defensiva, és incapaç de gaudir d’ella sense preocupar-se, generalitza qualsevol situació desagradable, donant com a resultat l´allunyament del demés. Ningú vol estar amb algú tan pessimista i alarmista.

