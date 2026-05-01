Que la pell reflecteix el que ocorre a l’interior no és una idea nova. Però quan parlem de resistència a la insulina, l’impacte va molt més enllà d’un excés puntual de dolços o d’un període de desordre. Aquest estat metabòlic pot traduir-se en inflamació persistent, pèrdua de fermesa, acne adult i un to apagat que ni l’il·luminador més afinat aconsegueix compensar del tot.
La relació entre metabolisme i pell és directa, complexa i, sovint, silenciosa. Per a entendre-la millor, les farmacèutiques Marta Barrero i Elena Ramos, expertes en dermocosmètica, directores de The Secret Lab i portaveus de Druni, expliquen com l’excés de sucre i els desequilibris associats a la resistència a la insulina afecten de manera visible a la qualitat cutània.
Què és la resistència a la insulina i per què la pell ho nota
“La resistència a la insulina és un estat metabòlic pel qual les cèl·lules no responen eficaçment a la insulina, la qual cosa porta a un excés de glucosa i insulina circulant en la sang (hiperglucèmia i hiperinsulinèmia)”, expliquen Barrero i Ramos. Aquest desequilibri no es limita a una qüestió energètica, sinó que “té un impacte directe i negatiu en l’arquitectura i funció de la pell”.
No es tracta només d’hàbits poc saludables. Factors hormonals —com el descens d’estrògens en la menopausa— també influeixen, alterant la capacitat de la pell per a defensar-se i regenerar-se. El resultat és una pell més vulnerable, menys resilient i amb més dificultat per a mantenir el seu equilibri.
Un mal que no sempre es veu, però sí que se sent
En la pràctica, aquest excés de glucosa actua com un agent tòxic silenciós. “En el pla cutani, la hiperglucèmia crònica actua com un ‘verí’ molecular que desencadena inflamació, glicació, alteracions de la barrera cutània o acne adult”, afegeixen les expertes.
La pell pot no mostrar un símptoma evident al principi, però sí una suma de petits senyals: major reactivitat, sensació constant d’incomoditat, pèrdua de lluminositat i brots que apareixen sense una causa clara. No és una qüestió estètica puntual, sinó un reflex d’un desequilibri més profund.
Els senyals que poden ser una ‘xarxa flag’ metabòlica
La resistència a la insulina no sempre dona símptomes generals clars, però el rostre pot avançar-se a l’analítica. Entre els signes més habituals, les portaveus de Druni assenyalen “inflamació o edema facial, especialment en el contorn dels ulls, sensació de rostre inflat, sequedat excessiva que no millora amb hidratants i granits inflamatoris o quístics en barbeta, mandíbula i coll sense causa hormonal evident”.
També pot aparèixer acne adult en pells que mai ho havien sofert. No és casual. “La hiperinsulinèmia estimula la producció d’andrògens, afavorint la hiperseborrea i la queratinització fol·licular, la qual cosa dona lloc a acne adult fins i tot en persones que no ho havien tingut abans”, expliquen.
En zones de plecs com a clatell, axil·les o engonals, “poden sorgir taques fosques, gruixudes i de tacte vellutat, conegudes com a acantosis nígrics, molt vinculades a fases avançades del problema”, afegeixen.
Glicació: quan el sucre accelera l’envelliment
Que el sucre envelleix la pell no és un mite sense base. “La glucosa accelera l’envelliment cutani a través del procés de glicació no enzimàtica”, detallen Barrero i Ramos. En aquest procés, les molècules de sucre s’uneixen en excés a les fibres de col·lagen i elastina, formant els anomenats Productes Finals de Glicación Avançada (AGEs).
“Els AGEs rigiditzen les fibres, fent que el col·lagen perdi la seva flexibilitat i que l’elastina es danyi”, expliquen. L’efecte visible és una pell menys ferma, amb tendència al despenjament, arrugues marcades abans d’hora i un to groguenc-cetrí que apaga el rostre fins i tot amb maquillatge.
Com ajustar la rutina cosmètica
Encara que la resistència a la insulina ha d’abordar-se des de la salut general, la cosmètica pot ajudar a minimitzar l’impacte cutani i millorar la qualitat de la pell. “La rutina dermocosmètica ha de ser integral i enfocada en antiglicació, antiinflamació i reestructuració”, recomanen les expertes.
Entre els actius clau citen la L-carnosina, capaç d’inhibir la formació de AGEs; extractes com Albizia Julibrissin, amb activitat antiglicant demostrada; i antioxidants potents com a vitamina C o àcid ferúlic, essencials per a protegir enfront de l’estrès oxidatiu i donar suport a la síntesi de col·lagen.
A aquests se sumen els clàssics ben formulats. “Els retinoides estimulen la renovació cel·lular i la producció de nou col·lagen; els pèptids bioactius afavoreixen la reparació de la matriu extracel·lular; i l’àcid hialurònic és fonamental per a contrarestar la sequedat i reforçar la hidratació”, afegeixen. En la pràctica, una rutina antioxidant al matí i actius renovadors a la nit, sense descurar una hidratació constant, marca la diferència.
L’estil de vida, la base de tot
Per a veure canvis reals, la cura cosmètica no és suficient si no s’acompanya d’hàbits coherents. “Els canvis en l’estil de vida són la base fonamental per a revertir la resistència a la insulina i millorar la salut cutània”, assenyalen. Reduir sucres refinats i ultraprocessats, prioritzar fibra, greixos saludables i proteïnes magres, i seguir un patró tipus dieta mediterrània o de baix índex glucèmic és clau.
L’exercici també forma part de l’enfocament. “Combinar entrenament de força, que millora la sensibilitat a la insulina, amb exercici aeròbic, essencial per a la salut metabòlica”, recomanen. I, finalment, descansar i gestionar l’estrès: “Dormir entre 7 i 9 hores, controlar el cortisol mitjançant tècniques de relaxació i, en alguns casos, recórrer a sauna o teràpies de llum infraroja pot ajudar a millorar la circulació i la regeneració cel·lular”, conclouen.
