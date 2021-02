Com és i com sona el Toyota GR Yaris sense filtre de partícules?

Situat al capdamunt de la gamma del nou Yaris ens trobem amb el GR Yaris, un model únic que es beneficia de les habilitats tècniques i de disseny de TOYOTA.

Tot i que el nou GR Yaris se situa al capdamunt de la nova gamma Yaris, presenta un disseny únic, amb una carrosseria de tres portes i un sostre 91 mm més baix, que conforma una silueta de cupè, intensificada per les portes sense marc. A la part davantera, el disseny de la graella i la motllura inferior expressen l’estatus d’autèntic GR de el nou GR Yaris, mentre que l’amplitud posterior i les poderoses aletes donen cabuda a unes llandes d’aliatge de 18 polzades.

El motor de GR Yaris és una unitat de tres cilindres amb turbocompressor amb novetats com la refrigeració de pistons amb multiinjecció d’oli, vàlvules d’escapament de gran diàmetre i un port d’admissió mecanitzat. Amb una cilindrada de 1.618 cm3, desenvolupa un màxim de 192 kW / 261 CV i 360 Nm de parell.

El motor DOHC de 12 vàlvules, compacte i lleuger, està associat a una transmissió manual de sis velocitats, dissenyada per adaptar-se als seus elevats nivells de parell.

La carrosseria està construïda predominantment a partir de materials lleugers, com és el cas d’un nou polímer de fibra de carboni per al sostre, que es pot modelar per compressió. Per la seva banda, en el capó, les portes i la porta del darrere s’empra alumini.

