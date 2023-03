Demòcrates vol crear el Ministeri de Turisme i Comerç per a donar un impuls qualitatiu al sector comercial

El candidat nacional de Demòcrates, Xavier Espot, ha visitat diferents comerciants (Demòcrates)

El candidat de la llista nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents ha reiterat aquest dilluns al matí, al bell mig de Vivand, el suport al sector comercial del país. “Un sector que continua sent el que aporta més treballadors i recursos a les arques de l’Estat” i que “mereix i ha de continuar mereixent una atenció especial“, ha manifestat.

Des de Demòcrates s’indica que, així s’ha fet aquesta legislatura (amb l’acompanyament durant la pandèmia via ERTOS i crèdits tous, entre d’altres) i així se seguirà fent la propera, “si la ciutadania fa confiança a la llista Demòcrata el 2 d’abril. Primer de tot, i per a reforçar l’acompanyament i també l’atenció prioritària al sector, els departaments de Turisme i de Comerç s’unificaran sota el paraigua del nou Ministeri de Turisme i de Comerç“.

“Són dues temàtiques intrínsecament relacionades, motiu pel qual per a nosaltres és important fusionar les competències en un mateix ministeri”, ha defensat Espot, també en el sentit de “donar al comerç la importància estratègica” que mereix i per a donar resposta a la reivindicació de les entitats i associacions del sector. A partir d’aquí, el cap de la llista Demòcrata ha garantit que “s’intensificaran les accions” per a millorar la qualitat de l’oferta del sector, per exemple amb el desplegament del Pla estratègic del comerç, l’increment de campanyes publicitàries internes i externes, la celebració d’activitats complementàries que animin a la gent a venir i comprar, la creació del segell de qualitat Andorra Selected i un nou Pla de suport i acompanyament al comerç al detall, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç.

Espot ha reconegut que el sector viu un període “de reptes importants pels nous hàbits de consum” de la població, per això és important apostar molt incisivament per “l‘experiència de compra“, perquè anar de botiges a Andorra sigui “molt més que comprar un producte” i vagi acompanyat d’assessorament al client, d’activitats complementàries, uns comerços atractius i personal qualificat.





Andorra la Vella: Museu Nacional i nou espai públic

El futur Museu Nacional s’ubicarà als terrenys, propietat del Comú, de l’antiga plaça de braus d’Andorra la Vella. Així ho ha anunciat la cap de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Però, serà molt més que un museu, serà un “espai sostenible, amb molta vida, envoltat de places i espais públics“, també amb un espai per als creadors i associacions culturals del país, ha detallat Marsol. A més, gràcies als projectes que desplegarà paral·lelament el Comú, la futura zona connectarà amb uns ascensors fins a la plaça del Poble, el que aportarà un “canvi important” en una de les principals entrades de la parròquia. Marsol, acompanyada de la candidata suplent Sílvia Riva, ha assegurat que l’espai també té possibilitats d’albergar un aparcament i que, pel que fa al contingut del Museu Nacional, “explicarà la nostra història d’una manera fàcil i atractiva”, fent ús de les noves tecnologies.





Encamp: Pla de rehabilitació de les Bons

Demòcrates + UpD han anunciat un nou Pla de rehabilitació per al nucli històric de les Bons. Així ho ha explicat la candidata de la llista Esther París, precisament des dels carrers empedrats de les Bons. Servirà “per a fomentar i ajudar a la rehabilitació, però sempre conservant l’estil arquitectònic existent”, ha refermat. París ha recordat que “l’actual pla es va fer fa més de 20 anys i que limita en excés”. L’actual normativa inclosa en Pla d’urbanisme de la parròquia “s’hauria d’adaptar a les noves necessitats i nous materials per a afavorir la rehabilitació, especialment en matèria d’eficiència energètica“. En aquest sentit, París ha refermat que “les polítiques públiques han d’impulsar que no es perdi el patrimoni cultural que tenim”.





Ordino: Eixample i millores a la CG3

Des de la rotonda de les Salines, un dels punts de la Carretera General 3 que encara no s’ha rehabilitat, la llista de Demòcrates + ACO + Liberals s’ha compromès a iniciar les obres d’eixample i millora dels dos trams que queden pendents, precisament el de les Salines i també el del poble de Llorts. La candidata Sandra Codina també s’ha compromès a continuar intervenint en els trams malmesos de la carretera del Coll d’Ordino i prosseguir amb l’embelliment de la resta de xarxa de la parròquia, a través de la “substitució de les proteccions de ferro per les proteccions de fusta, molt més integrades al nostre entorn”.





La Massana: Voravia de la Massana a Arinsal

David Montané, número 2 de la llista de Ciutadans Compromesos + Demòcrates de la Massana, ha explicat el projecte per a unir la Massana amb Arinsal amb una voravia, perquè els ciutadans s’hi puguin desplaçar a peu i fomentar així “la mobilitat sostenible“. Montané ha detallat que aquest projecte neix com a proposta guanyadora dels pressupostos participatius del Govern i que veurà la llum la propera legislatura. També s’ha compromès amb l’ampliació de la freqüència de busos fins a Arinsal, ja que en hores punta la línia va molt congestionada d’usuaris.





Sant Julià de Lòria: Una residència universitària

Convertir Sant Julià en epicentre universitari és un compromís de la llista laurediana de Demòcrates + Liberals, però aquesta no quedarà completa si, a banda d’ampliar la Universitat d’Andorra amb l’edifici de l’antiga Fàbrica Reig i d’incrementar els centres formatius a la parròquia, “no podem allotjar els nostres estudiants o persones que vinguin d’arreu d’Europa”. Per aquest motiu, la candidata Helena Mas ha anunciat el projecte de construir una residència universitària, amb la col·laboració del Comú, i ho ha defensat a través de la rehabilitació d’un edifici en desús. Mas ha avançat que s’estudien diverses alternatives d’edificis ara tancats que podrien encabir la futura residència.





Escaldes-Engordany: Foment dels productes de proximitat

Finalment, la candidatura de Demòcrates + Acció d’Escaldes-Engordany ha convocat els mitjans al pont d’Engordany, per a explicar les propostes relacionades amb el sector agrícola i ramader, “un eix vertebrador del nostre país”, ha destacat el número 2 de la llista, Marc Magallón. El candidat s’ha volgut centrar especialment en la promoció dels productes artesans d’Andorra, que “cal seguir potenciant com a producte de proximitat i de qualitat, sostenibles, del qual se’n beneficia la gastronomia del país i que també és un atractiu per als turistes que ens visiten”.