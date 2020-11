L’Alt Urgell s’afegeix al Gran Recapte d’Aliments, que enguany té forma de campanya virtual de donacions

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), a través del projecte Aliments per la Solidaritat on col·laboren Creu Roja i La Seu Solidària, demana a la ciutadania que participi en la 12a edició del Gran Recapte d’Aliments, enguany de manera virtual, que tindrà lloc els dies 20 i 21 de novembre, tot i que les donacions al punt de recollida ja es troben actives des d’avui dilluns 16 de novembre.

Aquest any, a causa de la situació sanitària, i per tal de preservar la salut de les persones voluntàries i donants, no es podrà fer l’habitual recollida d’aliments. És per això, que aquesta 12a edició del Gran Recapte d’Aliments es realitzarà de manera virtual. La representant del CAPAU i tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, remarca al respecte que “aquest any el Gran Recapte es presenta com un repte. Un repte com a societat, per donar resposta a la greu crisi social provocada per la situació de pandèmia que estem vivint”.



Lamolla afegeix que “tot i la greu situació que estem travessant, cal més que mai ser solidaris amb les persones vulnerables que tenim al municipi i a comarca”. “A dia d’avui, el projecte Aliments per la Solidaritat” treballa amb 220 famílies mensualment a la Seu i comarca”, remarca la representant del CAPAU.



Com funciona el gran recapte en l’escenari Covid-19

La pandèmia de la Covid-19 ha obligat als Bancs dels Aliments haver de reinventar la campanya massiva de recollida d’aliments i convertir-la en una campanya virtual de donacions. És a dir, no es podrà fer la tradicional recollida física d’aliments, sinó que es demana a la ciutadania que faci una donació econòmica a la caixa del supermercat, donacions que es destinaran a la compra d’aliments.

Les donacions també es podran fer a www.granrecapteoline.com D’aquesta manera, la campanya es transforma per minimitzar el risc de contagi i suprimir la classificació dels aliments recaptats. Val a dir que el Gran recapte online estarà operatiu fins el 16 de desembre.

Els principals canals de recollida són: la pàgina web GRAN RECAPTE ONLINE pròpia dels Bancs dels Aliments, on es podran fer donacions que permetran adquirir aliments i distribuir-los; als establiments de les cadenes de supermercats, serà el personal de botiga i/o el voluntariat qui convidin a la ciutadania a fer donacions a l’hora de pagar a caixa, aquesta donació a través d’un CODI GRAN RECAPTE, i finalitzada la compra s’adquiriran aliments bàsics de primera necessitat; els webs de les diferents cadenes de distribució d’aliments on es podran fer donacions quan els clients facin la compra online; altres canals de donació com l’adquisició de tiquets a Mercats Municipals i a establiments de proximitat.

Respecte a aquesta nou format per a recollir aliments, provocat per la Covdid-19, Marian Lamolla afirma que “cal agrair als comerços col·laboradors, ja siguin comerços locals o cadenes de supermercats la seva predisposició en aquest nou format. Les aportacions es podran fer directament a la caixa dels establiments, o també hi ha l’opció de fer-ho a través de transferència”.

“Les aportacions dels comerços locals seran destinades directament al Banc d’Aliments de la Seu d’Urgell, i les aportacions a les cadenes seran distribuïdes a través del Banc d’Aliments de Lleida”, explica la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones del Consistori urgellenc.



Voluntariat

Els voluntaris i voluntàries seran pre­sents als punts de recollida el diven­dres 20 i dissabte 21 de novembre a l’entrada de la botiga amb peto d’un sol ús i mascareta, en torns de 4 hores.

Les seves funcions seran informar als clients del canvi d’operativa per motius de seguretat degut a la pan­dèmia, i de com es pot donar aquest any a la caixa, al moment de pa­gament de la resta de la compra, a través d’una donació monetària amb codi de barres. Es pot donar 1€, 3€, 5€, 10€, 20€, 50€ o la quantitat que vulgui el donant i el destí dels diners serà per a la compra d’aliments a la mateixa cadena on compra el client. Al finalitzar la donació, els hi donaran a caixa un adhesiu per enganxar lo al tòtem en forma de banyera situat a l’entrada. Seran només 2 persones voluntàries per torn i es recomana que no siguin col·lectius de risc davant la COVID. No obstant, l’evolució de la pandèmia pot obligar als Bancs dels Aliments a haver de prescindir del voluntariat en el darrer moment. La forma més senzilla per donar-se d’alta com a voluntari tornarà a ser el webwww.granrecapte.com. Els ciu­tadans que vulguin fer-se voluntaris o coordinadors a un punt de recolli­da podran registrar-se a través d’un senzill formulari.

Els voluntaris i voluntàries estaran situats als punts d’informació de nombroses poblacions en les principals cadenes de supermercats que s’han adherit a la cam­panya on line: Alcampo, Aldi, Ametller Orígen Alimentació Masgrau, Mar Blau, Bonpreu-Esclat, Caprabo, Carrefour, Ca­rrefour Market, Condis, Consum-Charter, Dia%, El Corte Inglés, Fragadis, GrosMercat, Hipercor, Lidl, Makro, Merca­dona, Mercats de Barcelona, Novavenda, Plus Fresc, Roges Supermercats, Simply Market, Spar, Sorli Discau, Suma, Super­cor, Superestalvi, Supermas, Supermer­cats Llobet, Supermercats Montserrat, Supermercats Pahissa, Supermercat Petitpreu, Superservis, Valvi i Veritas.