Excel·lents condicions en l’inici de temporada als dominis andorrans, amb fins a 30 cm de neu nova

Les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts han donat aquest divendres el tret de sortida oficial a la temporada d’hivern amb l’obertura de Pal Arinsal i de tots els sectors de Grandvalira, unint-se així a Ordino Arcalís, on ja es pot esquiar des de dijous de la setmana passada, i al sector Pas de la Casa, que va oferir una preobertura dijous. I ho fan amb una de les millors condicions dels darrers anys per al pont de la Puríssima amb més de 150 km esquiables durant el cap de setmana entre els tres dominis de Grandvalira Resorts.
En aquest sentit, Grandvalira compta amb 100 km de pistes obertes i tots els sectors connectats des d’aquest dissabte, de manera que es podrà esquiar des de Canillo fins al Pas de la Casa, passant per El Tarter, Soldeu, Encamp i Grau Roig.
Pal Arinsal disposa de 30 km i el 90% dels remuntadors oberts, així com el telefèric de connexió entre ambdós sectors.
El Winter Bike Park de Pal Arinsal ha iniciat també la temporada amb el 100% dels recorreguts disponibles, una opció d’oci més per als amants de la bicicleta de muntanya.
De la seva banda, a Ordino Arcalís es pot gaudir del 65% del domini esquiable.
Les condicions meteorològiques estan acompanyant aquest excel·lent inici de temporada amb una bona nevada la nit de dijous a divendres que ha deixat entre 15 i 30 cm de neu nova, donant pas després a un dia ben assolellat -divendres- que, segons les previsions, es mantindrà durant el cap de setmana. Un escenari immillorable per a retrobar-se amb l’esquí, la neu i la muntanya.