A la venda el forfet de Tot Nòrdic per a la nova temporada

Ja es pot adquirir el forfet de temporada de Tot Nòrdic

Des d’aquest passat divendres, 18 d’octubre, ja es pot adquirir el forfet de temporada de Tot Nòrdic per a la nova temporada d’hivern 2024-2025. El passi es pot comprar en línia a través del web www.totnordic.com i també mitjançant les oficines de les set estacions d’esquí de fons del Pirineu català que en formen part, situades a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà.

Fins al 17 de novembre, els aficionats tenen l’ocasió d’aconseguir el forfet amb un 25% de descompte. Concretament, amb aquesta promoció el passi de temporada per a adults té un cost de 120 euros, mentre que el forfet per a infants o per a majors de 65 anys costa 60 euros.

L’abonament permet tenir accés il·limitat a les 7 estacions d’esquí nòrdic de la Mancomunitat: Tuixent-la Vansa, Sant Joan de l’Erm, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera, Tavascan i Virós-Vallferrera. També permet gaudir d’un 50% de descompte per al forfet de dia a les estacions d’esquí nòrdic de Beille et Chioula (Arieja) i La Llosa (Capcir), i un descompte del 25% a l’única estació d’esquí de fons d’Andorra, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

A més a més, i gràcies a la col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), els posseïdors del forfet disposen d’invitacions d’un dia per a practicar esquí alpí a les estacions de la Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, com també a les pistes d’alpí de Tavascan, que enguany com a novetat estrenarà una àrea dotada de neu artificial.





El passi de l’hivern passat, vàlid per a la nova temporada als circuits de Tot Nòrdic

D’altra banda, i tal com ja havien avançat, des de Tot Nòrdic recorden que enguany els abonats de la temporada 2023-2024 tenen l’opció d’esquiar de franc, perquè el forfet de l’hivern passat serà vàlid per a la nova campanya, si bé en aquest cas només serà vàlid per a les set estacions catalanes, sense els avantatges addicionals. D’aquesta manera es vol premiar la fidelitat dels abonats després que l’hivern passat la sequera va impedir obrir els circuits durant una part important del dies previstos.

En cas que algun abonat de l’hivern passat hagi perdut el tiquet, en pot demanar un duplicat enviant un correu a l’adreça electrònica totnordic@catnet.net, i el rebran amb un cost addicional: 5 euros si es recull presencialment a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell (10 euros si es vol rebre a domicili).

Qui vulgui el forfet de temporada amb tots els avantatges addicionals, haurà d’actualitzar el forfet, directament amb l’estació on van comprar el forfet de la temporada anterior. Si es fa l’actualització abans del 27 d’octubre, tenen un 40% de descompte i el preu serà de 96 euros (adults) i 48 euros (infants i majors de 65 anys).