PEUSA revalida el subministrament d’energia 100% renovable a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

L’empresa urgellenca PEUSA renova el contracte per subministrar energia elèctrica a l‘Ajuntament de la Seu i a les entitats que en depenen, com a empresa adjudicatària de la recent licitació municipal. L’acord es posa en marxa aquest mes de març de 2020 i durant 2 anys renovables a un tercer, i implica subministrar energia 100% verda del Pirineu a equipaments municipals i a actes celebrats a l’espai públic (incloent els carrers), serveis d’enllumenat públic de baixa tensió i subministraments d’alta tensió.

El Consistori de la Seu i les seves entitats ja consumeixen energia totalment verda, gràcies a la garantia que ofereix PEUSA al subministrar energia elèctrica 100% renovable. El subministrament contempla tant els punts i instal·lacions existents, com els nous que puguin aparèixer durant la vigència del contracte.

El subministrament d’energia 100% renovable és un dels requisits indispensables que destaca la licitació municipal. Des de PEUSA s’anima a que la resta d’ajuntaments i administracions públiques exigeixin també aquesta condició, per reduir al màxim les emissions de CO2 i contribuir a mitigar el canvi climàtic. Per tant, en virtut de l’acord l’activitat municipal de la Seu i els seus carrers seguirà funcionant amb energia 100% renovable.

A banda de l’Ajuntament de la Seu, les entitats incloses al contracte són el Parc del Segre (societat anònima de capital íntegrament municipal), Habitatge i Urbanisme la Seu, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet i el Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell.

Energia verda, gestió ambiental i seguretat

A la licitació s’hi han presentat 3 empreses proveïdores i els aspectes que s’han tingut en compte per adjudicar la licitació a PEUSA són disposar de la norma internacional de garantia ISO 14001, subministrar energia 100% renovable, garantir l’optimització de consums, democratitzar l’accés a energies renovables per als consumidors finals, facilitar els tràmits als usuaris que volen establir nous contractes d’alta dels nostres serveis, gestionar les lectures dels consums per als usuaris, optimitzar les potències reactives i les contractades, disposar de mesures socials i realitzar aportacions tant per a patrocinis com a actes propis de la ciutat.

Com sempre, un dels ferms compromisos que assumeix PEUSA és la correcta gestió ambiental del servei i la minimització dels impactes (acústics, a l’entorn, de residus i embalatges, etc), així com la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, protecció i salut en el treball d’acord amb la legislació vigent.