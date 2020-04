Jocs en línia per conèixer el museus, l’art i la cultura d’Andorra

Cada dia que passa són més les propostes alternatives que apareixen virtualment per fer el confinament més agradable i poder gaudir d’activitats que actualment no es poden fer de manera presencial.

És per això que des de l‘Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura s’ha impulsat un joc de preguntes com a passatemps pensat per a tota mena de públics per jugar en línia. Els participants trobaran petits reptes relacionats amb els museus, l’art, la cultura i la història d’Andorra.

Per jugar-hi només cal accedir a l’enllaç que trobareu a la web www.museus.ad des de qualsevol dispositiu, introduir el nom de l’equip i començar el repte. Cada joc estarà vigent durant set dies per poder jugar-hi i un cop el temps s’esgoti, aniran apareixent més jocs al llarg dels dies.

Aquesta proposta reprèn el títol de la col·lecció que es va presentar al mes de febrer sota el nom ‘Els museu donen joc’, una versió digital realitzada amb la plataforma Kahoot. El primer passatemps es publicarà el dimarts 28 d’abril a l’apartat #elsmuseusdonenjoc #desdecasa de la web www.museus.ad