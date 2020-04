Quatre detinguts per maltractaments en l’àmbit domèstic i un per un delicte contra la llibertat sexual

La Policia ha efectuat set detencions entre el 20 i el 26 d’abril –sense comptar els tres caçadors-: quatre per maltractaments en l’àmbit domèstic, un per un presumpte delicte contra la llibertat sexual i dos per possessió de drogues.

La matinada del 22 d’abril, tot just passats uns minuts de la mitjanit, es va detenir un home que es va desplaçar al domicili de l’ex-parella portant amagat a la mà dreta un ganivet de 8 centímetres de fulla. Segons explica el comunicat policial, l’interessat va manifestar als agents que tenia “intencions de fer una ‘bogeria’, encara que finalment s’ha desdit d’aquest acte”. L’home, de 33 anys és detingut com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic, la llibertat -per amenaces amb arma blanca- i contra la seguretat col·lectiva pel port il·legal de l’arma.

Per la nit del mateix dia, a les 22.21 hores, es deté a Sant Julià de Lòria un home de 26 anys també per un presumpte delicte contra la integritat física en l¡àmbit domèstic. La víctima denuncia que ha rebut diversos cops de puny per diferents parts del cos, segons recull el comunicat emès pel Cos de Policia.

La matinada del 24 d’abril es va detenir una parella a Escaldes-Engordany. Va ser a les 2.45 hores, tant la dona (31 anys) com l’home (27 anys) van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

El 26 d’abril a les 7.30 hores es va detenir a Incles, Canillo, un home de 32 anys com presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

Delictes contra la salut publica

El 23 d’abril es van produir dues detencions relacionades amb drogues. La primera va ser a la 1.30 hores de la matinada a Escaldes-Engordany, quan els agents policials van ser requerits en un hotel per sorolls. Es va detenir un home de 42 anys per possessió de 0,4 grams de cocaïna.

L’altra detenció va tenir lloc també a Escaldes-Engordany, però a les 18.30 hores. En un control rutinari es va observar com l’interessat donava alguna cosa a una altra persona que es trobava a l’interior d’un turisme. Es va efectuar el control i a l’individu de l’interior del vehicle se li va trobar 3,5 grams de marihuana, que declara haver comprat a l’altra persona, altres 4,1 grams de la mateixa substància i 356,20 euros en bitllets i monedes, pel que se’l va detenir per un presumpte delicte contra la salut pública.