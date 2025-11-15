Persones internes al Centre Penitenciari participen en el 37è premi Marraco 2025

El Centre Penitenciari ha participat en el 37è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura, amb un total de 15 obres —11 pintures i 4 escultures—, obtenint 3 reconeixements destacats: el segon i tercer premi en la categoria de pintura, i el tercer premi en la categoria d’escultura i instal·lacions. Aquesta informació facilitada ara pel Govern ja la va avançar, ara fa uns dies, aquest mitjà de comunicació digital.
Aquest guardó és el més antic dedicat als tallers artístics dels centres penitenciaris catalans i reconeix la tasca creativa i formativa de les persones internes i està organitzat pel Cercle de Belles Arts de Lleida conjuntament amb el Centre Penitenciari de Ponent.
Actualment, un total de 46 persones internes participen en els tallers ocupacionals d’arts plàstiques i artístiques del Centre Penitenciari, fet que representa un 73% de la població reclusa. Aquesta alta participació posa de manifest el compromís del centre amb la reinserció social a través de la creativitat, la formació i el desenvolupament personal, potenciant espais que afavoreixen la motivació, la disciplina i la ressocialització progressiva.