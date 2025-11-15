Bona rebuda del Grup de Memòria d’Organyà, impulsat per l’equip d’Atenció Primària Alt Urgell Sud

Grup de Memòria per a gent gran a Organyà (ABS Alt Urgell Sud)
L‘Equip d’Atenció Primària Alt Urgell Sud ha culminat amb “gran èxit” el seu Grup de Memòria a Organyà, una iniciativa clau per a fomentar la salut cognitiva i el benestar emocional a la comarca. El grup, conduït per una psicòloga i amb el suport de l’Ajuntament, ha comptat amb una molt bona acollida i participació de les persones assistents, que han valorat l’experiència de manera positiva.

Gràcies a aquesta resposta, l’ABS Alt Urgell Sud ha iniciat immediatament la segona edició del grup a Organyà, amb l’objectiu de donar continuïtat a la promoció de l’envelliment actiu i saludable entre la població.

Paral·lelament, l’ABS també està duent a terme un Grup de Memòria quinzenal a Peramola, que segueix la mateixa línia de treball i que està gaudint d’una participació molt activa. Aquestes activitats formen part del ferm compromís de l’ABS Alt Urgell Sud per a oferir programes de prevenció i promoció de la salut que millorin la qualitat de vida de la gent gran de la regió.

