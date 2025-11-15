Bona rebuda del Grup de Memòria d’Organyà, impulsat per l’equip d’Atenció Primària Alt Urgell Sud

L‘Equip d’Atenció Primària Alt Urgell Sud ha culminat amb “gran èxit” el seu Grup de Memòria a Organyà, una iniciativa clau per a fomentar la salut cognitiva i el benestar emocional a la comarca. El grup, conduït per una psicòloga i amb el suport de l’Ajuntament, ha comptat amb una molt bona acollida i participació de les persones assistents, que han valorat l’experiència de manera positiva.
Gràcies a aquesta resposta, l’ABS Alt Urgell Sud ha iniciat immediatament la segona edició del grup a Organyà, amb l’objectiu de donar continuïtat a la promoció de l’envelliment actiu i saludable entre la població.
Paral·lelament, l’ABS també està duent a terme un Grup de Memòria quinzenal a Peramola, que segueix la mateixa línia de treball i que està gaudint d’una participació molt activa. Aquestes activitats formen part del ferm compromís de l’ABS Alt Urgell Sud per a oferir programes de prevenció i promoció de la salut que millorin la qualitat de vida de la gent gran de la regió.