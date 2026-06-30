El Camí del Vi, tres quilòmetres per la història de la viticultura

El Camí del Vi, inaugurat l’any 2027, és un itinerari interpretatiu i experiencial de tres quilòmetres i mig que uneix Vilafranca del Penedès amb la Torre de Les Aigües (Pacs del Penedès). El recorregut, molt planer, permet aprendre i gaudir amb tota la família el que ha suposat al llarg de la història la vinya i la cultura del vi per al territori, en els àmbits econòmic, social, cultural, mediambiental i turístic.
L’itinerari té un primer tram urbà des de l’Oficina de Turisme, pel carrer Oriol, el parc de Sant Julià, el Pla del Diable i fins al camí de la Bleda, on s’inicia un passeig de 2 km entre vinyes que finalitza a la Torre de les Aigües. El recorregut permet aturar-se a vuit estacions sensorials que apropen al visitant al procés d’elaboració del vi, el cicle de la vinya, la DO Penedès, el món rural i la història de la viticultura a la comarca, etc.
Per La Fura