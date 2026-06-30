Jocs en català: «LID-VA!»

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Capsa del joc "LID-VA!" (Gencat.cat)
Capsa del joc «LID-VA!» (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «LID-VA!».

Joc de taula, del gènere educatiu i de clar caràcter cooperatiu que situa els jugadors com a membres de l’equip de gestió d’una ONG que es dedica al desenvolupament de projectes humanitaris arreu del món. «LID-VA!» és un joc que ha estat creat per Ferran Renalias i Nasi Muncunill, mentre que el fabricant és la Càtedra de Lideratge en Valors – UManresa. Està recomanat a partir dels 10 anys.



Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística

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