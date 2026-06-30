Títol: Hacemos lo que podemos»
Durada: No especificat
Gènere: Drama
Creació: Hae-young Park
Intèrprets: Kyo-hwan Koo, Youn-jung Go, Jung-se Oh
Temporades: 1 Capítols: 12
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Després de 20 anys intentant aconseguir la seva primera pel·lícula sense èxit, un aspirant a director és a punt d’abandonar el seu somni. Frustrat i sense saber què fer, el seu rumb canvia quan coneix una productora amb molta feina que, malgrat els seus propis problemes, decideix apostar-hi.
Junts comencen un procés ple d’obstacles, dubtes i aprenentatges, on recuperar la confiança és tan important com treure endavant el projecte que podria canviar les seves vides.
Per Sensacine