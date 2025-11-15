Nou pas endavant del BC Andorra en guanyar 86-93 a la pista del Burgos, amb un Shannon Evans estel·lar

El transcurs del partit no pintava massa bé per als interessos del BC Andorra, però les coses han canviat en el tram final. El conjunt de Joan Plaza jugava aquest dissabte a la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos. Aquest és un rival que, com l’Andorra, es troba actualment a la zona baixa de la classificació de l’ACB, per la qual cosa era molt important fer-se amb la victòria. Un triomf, doncs, que viatja cap al Principat (86-93).
Aquest encontre guanyat avui aporta aire fresc i un xic de tranquil·litat al BC Andorra, que se situa amb tres victòries i quatre derrotes a la lliga, amb la clara intenció d’espolsar-se de sobre les places descens. La salvació, com sempre, es presenta cara.
Del matx d’aquest dissabte hi ha un nom propi que destaca a les files andorranes. Shannon Evans, imperial, ha fet un veritable recital damunt la pista anotant 27 punts i donant 5 assistències per un 31 de valoració. Era igual on es trobés del parquet, la pilota s’ha sotmès als seus desitjos i, perforant la cistella repetidament, ha catapultat l’equip del Principat cap a la victòria final. L’Andorra suma i segueix al campionat.