El 37è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura dels centres penitenciaris té alguns guardonats d’Andorra

El Centre Penitenciari Ponent ha organitzat el 37è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura, el certamen artístic més antic dels centres penitenciaris catalans. La sala Espai IX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs acull fins al 29 de novembre, la mostra de les obres que hi han concursat. El director general d’Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, ha destacat que “l’art és una eina transformadora que afavoreix l’expressió personal, la reflexió i el creixement de les persones internes, contribuint a la seva reinserció social”.
El director ha afirmat que “iniciatives com el Premi Marraco en són un exemple, ja que posen en valor el talent i l’esforç de les persones privades de llibertat i demostren que la creativitat pot obrir camins de canvi i esperança dins dels centres penitenciaris”. Estepa ha fet aquestes declaracions durant la inauguració de l’exposició, aquest dijous, acompanyat per la directora dels Serveis Territorials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida, Anna Miranda.
Participació i categories
A l’edició d’enguany s’han presentat 148 obres procedents dels centres penitenciaris de Dones, Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Ponent, Mas d’Enric, Lledoners, Puig de les Basses i del Centre Penitenciari d’Andorra. Els interns hi han pogut presentar obres a les modalitats de pintura, ceràmica i escultura, en la categoria de temàtica lliure o al premi especial, dedicat aquest any al lema “La poma”.
Guardonats
Entre els centres penitenciaris que han tingut persones guardonades hi ha Mas d’Enric, Brians 2, Quatre Camins i Ponent, a la modalitat de ceràmica; Brians 2 i Andorra a la modalitat de pintura; i Ponent, Brians 2, Andorra i Mas d’Enric a la modalitat d’escultura i instal·lacions. Pel que fa al premi especial dedicat a les “Finestres”, han estat guardonats un intern del CP de Joves, un altre del Centre Penitenciari d’Andorra i un tercer del CP Mas d’Enric. A més, s’ha celebrat un concurs extraordinari per a escollir el cartell d’aquesta edició, en què ha estat guardonant un intern del Centre Penitenciari Brians 2.
Col·laboracions i implicacions
Marraco és el premi més antic dels organitzats per l’Àrea Artística dels centres penitenciaris catalans. L’organització del premi compta amb la col·laboració del Cercle de Belles Arts de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i l’Associació Arts de Ponent.
Els interns de Ponent també participen en el muntatge i desmuntatge de l’exposició, acompanyats pels tècnics d’arts plàstiques del centre. Enguany, s’ha incorporat una novetat, un codi QR amb les fotografies de les obres presentades al concurs que, per qüestions d’espai, no s’han pogut exposar físicament. D’aquesta manera totes les obres estaran present i accessibles per als visitants.
Assistents a l’acte inaugural
A l’acte inaugural també hi han assistit el director del Centre Penitenciari Ponent, Òscar Gómez; la diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach; i la presidenta del Cercle de Belles Arts, Divina Drudis. L’esdeveniment ha comptat, igualment, amb la presència d’alguns interns dels centres penitenciaris de Ponent, que han estat acompanyats pels seus tècnics d’arts plàstiques.