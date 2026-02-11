Persones ateses a Xeridell participen en la First Lego League amb un projecte de conscienciació sobre l’accessibilitat

El Servei Ocupacional Xeridell de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha participat, per segon any consecutiu, a la First Lego League Andorra Telecom, que aquest dimecres ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Aquestes activitats permeten als participants desenvolupar competències tècniques, cognitives i socials, a més de potenciar la seva autonomia i confiança.
El grup, format per cinc persones ateses en el servei, ha participat en la demostració amb el nom de Xeribots. Així, s’han sumat als diferents equips de centres educatius del país que han presentat els seus projectes de robòtica educativa. Activitats com aquesta, a més, serveixen per a conscienciar la societat sobre la importància de crear entorns adaptats i accessibles per a tothom.
Durant la demostració, els participants de Xeridell han fet un viatge virtual al passat per a mostrar algunes situacions que no eren accessibles per a les persones amb discapacitat, relacionades amb l’accessibilitat als busos, la inclusió en l’esport, la comunicació per a tothom o el dret a vot. Mitjançant un robot controlat per les persones del grup, els assistents han pogut comprovar d’una manera visual i pràctica els avenços que s’han produït al país en matèria d’accessibilitat.
El robot ha recollit les adaptacions corresponents del ‘passat’ i les ha portat al ‘present’, mostrant com aquests suports faciliten la participació de totes les persones en la comunitat. Aquestes demostracions permeten donar visibilitat a la metodologia de treball que el Servei Ocupacional Xeridell utilitza en el seu taller de robòtica, que va començar ara fa tres anys. A més d’afavorir l’adquisició d’habilitats pràctiques que poden aplicar en la seva vida quotidiana, activitats com aquesta tenen com a objectiu inspirar a altres persones i institucions per a adoptar pràctiques inclusives, reconeixent la capacitat de les persones amb discapacitat de generar idees creatives i solucions innovadores.