Es crea l’Oficina per a la innovació i la diversificació econòmica

La innovació és un eix fonamental per al desenvolupament sostenible i diversificat de l’economia andorrana. I, en el context actual de transformació constant, Andorra té l’oportunitat de posicionar-se
com a laboratori d’innovació i com a país capaç d’atreure talent, inversió i projectes d’alt valor afegit.
Per aquest motiu, el Govern ha donat llum verda a la creació de l’Oficina per a la innovació i la
diversificació econòmica.
Amb la creació d’aquest organisme, que dependrà orgànicament del Ministeri de Presidència,
Economia, Treball i Habitatge, es dota el país d’una estructura estable de governança i execució que
garanteixi la implementació diària del Pla nacional per a la innovació i la diversificació econòmica,
presentat l’octubre de l’any passat, i la coordinació de tots els actors públics i privats implicats. Tal com
ja es va detallar a l’octubre, la inversió prevista entre 2026 i 2036 serà progressiva i sostinguda, amb la
finalitat d’assolir el 7-8% del pressupost del Govern i convertir Andorra en un clúster global d’R+D. Així,
l’oficina serà l’encarregada de gestionar el pressupost d’innovació que per enguany és de 5 milions
d’euros, fet que reafirma la convicció del Govern en el Pla i amb la Innovació.
Entre les seves funcions, destaquen impulsar el marc legal que permeti el desplegament de l’Acord
nacional per a la innovació i la diversificació econòmica; coordinar i executar les decisions del Consell
Andorrà d’Innovació; o representar Andorra davant organismes i xarxes internacionals en matèria
d’innovació i recerca.
Adscrit a l’Oficina també crea l’Òrgan Assessor de Projectes, com a òrgan de caràcter consultiu, amb
la funció d’avaluar els projectes d’innovació que li siguin sotmesos i d’emetre informes i recomanacions
sobre el seu encaix en el Pla nacional per a la innovació i la diversificació, el seu impacte potencial i la
seva coherència amb el Pla. Aquest òrgan pot ser convocat per l’Oficina sempre que sigui necessari
per valorar iniciatives públiques o privades, programes pilot o projectes que requereixin un criteri expert.