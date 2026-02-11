El Govern aprova el reglament que fixa les tarifes i els preus públics dels serveis del Cos de Policia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, l’aprovació del Reglament de les tarifes i els preus públics dels serveis del Cos de Policia. És la primera vegada que el Govern estableix aquestes tarifes amb l’objectiu que la Direcció del Cos de Policia pugui reclamar el preu públic corresponent a la persona física o jurídica que sol·liciti mitjans humans o materials del Cos de Policia per a determinats serveis, sempre que aquests serveis no estiguin vinculats a la resolució urgent de les actuacions pròpies del Cos. Aquests preus públics ja són una realitat en altres cossos especials com el Cos de Bombers.
Així, el Reglament desplega la Llei qualificada del Cos de Policia que en l’article 10 bis regula els aspectes relatius a la prestació dels serveis esmentats per part del Cos de Policia. Aquest article es va modificar l’any passat a través de l’aprovació de la llei del pressupost del 2025 amb l’objectiu de poder facultar el Cos de Policia el cobrament d’aquests serveis.
El nou text aprovat estableix que sempre que no estiguin vinculats a la resolució urgent de les actuacions pròpies del Cos de Policia, les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar mitjans humans o materials del Cos de Policia per prestar els serveis següents:
a) La participació en dispositius preventius d’esdeveniments esportius i culturals.
b) L’acompanyament de transports especials per vies urbanes i interurbanes.
c) La recollida, l’emmagatzematge i la destrucció de substàncies explosives, munició i derivats.
Els preus queden estipulats de la següent manera: (Preu per hora, per efectiu i per mitjà emprat)
Taula de serveis
1 Responsable policial, escala executiva o superior 49,50 €
1 Responsable policial, escala intermèdia 43,50 €
1 agent de policia especialista, nivell IV 37,50 €
1 agent de policia 35,00 €
Vehicles i motocicletes (per unitat) 50,00 €
PMA (envelat de control i comandament) 50,00 €
Helicòpter tipus 1 biturbina 6.394,38 €
Helicòpter tipus 2 monoturbina 3.436,43 €
Finalment, el text també estableix que les tarifes i els preus públics s’actualitzen cada any tenint en compte la variació que experimenti l’índex de preus de consum (IPC).