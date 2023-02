La dansa, la comunicació de tots

Roser Rodríguez Jerez

La dansa pot afavorir el desenvolupament de les habilitats d’un directiu i del seu equip. Tot i que les persones som ànima, ment i cos (entenent per cos tota la nostra forma externa: rostre, gestos, moviment, etc.) vivim en gran part desconnectats de tot i de les nostres vides sense valorar el nostre cos.

Els ballarins coneixen el seu cos i saben exactament què expressen a cada moviment. Nosaltres, no! I, per això, el nostre cos ens traeix. La nostra cara, la nostra postura, els nostres gestos transmeten moltes vegades missatges que les nostres paraules neguen. No obstant això, el ball també pot ajudar el directiu a exercitar la capacitat de concentració.

Vaig estar, el dia 27 de gener, a l’obra de l’Escola Líquid Dansa, que es titulava On/off. Per a mi, la definició és, encén i apaga la llum interior.

Tots els ballarins que configuren la companyia van sortir a escena, amb els 5 sentits posats en les seves evolucions. Una coreografia, per a mi, mai vista, amb llums excepcionals i el lluïment de tots els ballarins, oferint uns contrastos increïbles i esdevenint autèntics professors, des del meu punt de vista.

Aquesta capacitat de concentració i de meditació, poden ser molt necessaris per a determinats moments. L’obra, a mi, se’m va fer curta. La dansa, sempre he dit que és passió, diversió, creativitat, enginy, emoció… Tot bon espectacle de dansa és un estímul i un impuls per a la imaginació. Amb la qual cosa pot despertar la cultura i la innovació a través de la coreografia dels ballarins fent-nos viatjar allà on ens porta la dansa amb els efectes de la llum.

Enhorabona a l’Escola de Líquid Dansa. Als seus components per la seva creativitat, a la direcció, als ballarins, als responsables de la sincronització de les llums. A tothom!

S’hauria de poder repetir per als que s’han perdut l’obra. I, sens dubte, m’hi apuntaria per a veure el proper espectacle.

Una altra vegada, enhorabona, a tots vosaltres per posar l’ànima als vostres peus.