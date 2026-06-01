Conservar els aliments durant més temps

És molt habitual pensar que els aliments es conserven millor si estan dins de la nevera, no obstant això, no sempre és el millor mètode per a allargar la seva vida, ni tan sols en les èpoques més caloroses. Com a norma general, cal continuar mantenint-los a la mateixa ubicació que els hem trobat a la botiga d’alimentació i guardar només dins la nevera aquells productes que ja venen refrigerats. Fins que aquests no s’hagin d’obrir i fer servir, aquesta és la forma més convenient d’emmagatzemar-los:
– Patates: el midó que conté es converteix ràpidament en sucre a la nevera i es fa malbé abans, per la qual cosa el millor lloc per a conservar-les és fora d’ella i en un lloc fresc i sec.
– Cebes: tant aquestes com les patates desprenen etilè, una substància que espatlla tot el que està al seu voltant. Per tant, ajuntar aquests dos aliments encara duplicaria més aquest efecte. El millor per a emmagatzemar-les és ficar-les en bosses de reixeta, mai de plàstic (en això coincideixen la major part de les verdures) o bé dins de caixes de fusta. Per això, el primer que hem de fer en arribar a casa és treure-les de les bosses on s’han comprat i guardar-les convenientment. Un altre mètode que podem fer servir per a allargar la vida de les cebes és tallar-les en daus i congelar-les per a anar usant-les a mesura que les anem necessitant. Si hem de ficar una ceba en la nevera perquè ja està tallada i ens ha sobrat, és introduir-la en un recipient hermètic. Amb això, evitarem que la seva olor es propagui per tot el frigorífic.
– Alls: el fred fa que li surtin els brots, així que també els guardarem fora. Si pel contrari, ja s’han pelat i cal conservar-los freds, embolica’ls en paper absorbent i introdueix-los en un tàper o en una bossa hermètica. També es poden submergir en oli dins d’un pot de vidre perquè durin més temps.
– Pebrot i tomàquets: la nevera els fa perdre l’olor i el sabor, per la qual cosa també s’aconsella conservar-los fora.