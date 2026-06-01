Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Aneu amb compte en els viatges llargs, ja que poden sortir entrebancs que us poden dificultar els plans, encara que no està previst que us feu mal físicament, us poden sortir les coses una mica girades. A part d’això és important que sortiu amb els amics i amb la gent que us estimeu, us poden donar molt de suport i us poden ajudar a veure les coses més clares, també estareu molt poètics i romàntics.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
És molt possible que acabeu dient allò que no toca en el pitjor moment, mireu de frenar-vos abans de dir alguna cosa fora de lloc. De fet, us serà una mica difícil, però si us ho mireu bé podeu evitar situacions complicades. La sort és que sabreu arreglar les coses amb delicadesa. No deixeu que us facin enfadar els demés i tot anirà bé. Tot s’ha de dir, amb la parella les coses poden ser genials.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
La vostra capacitat d’organització i poder de convicció serà molt gran i, sense gairebé cap esforç, tothom farà el que li demaneu. Però, sabent això, no vol dir que us pugueu passar, si ho feu us podeu trobar amb alguna sorpresa, ja que una cosa és demanar quelcom i, l’altra, és passar-se, que us quedi ben clar. Per altra banda, en qüestió de lligar sembla que ho teniu molt bé, ja cal que ho aprofiteu, si podeu.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Els diners estaran al vostre favor i sense cap problema n’arribaran a les vostres butxaques, mireu de no passar-vos en el gastar i tot anirà bé. També seran uns bons dies per a poder fer moviments en el camp de la feina, on hi haurà sortides noves i possibilitats per a promoure diferents projectes. No deixeu coses a mitges i, si convé, parleu amb persones que us puguin obrir portes a les vostres idees.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
És molt fàcil que lligueu amb persones d’una edat més avançada que la vostra, potser no serà per molt de temps, però de ben segur aprendreu moltes coses amb aquestes relacions esporàdiques, que si podeu i voleu, poden sorgir. Cal tenir clar que anireu massa directe al gra i això us pot ser molt bo o molt dolent, segons us ho munteu, espero que no feu gaire merder i sapigueu fer les coses amb tacte.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tot i que sembli que esteu tranquils, per dins estareu fets un sac de nervis i cal que us calmeu per a poder fer les coses tal com toca. Respireu a fons i deixeu que les coses vagin venint per elles soles. La cosa està en què estareu molt sensibles i tot us afectarà més del normal provocant molts nervis i també mal rotllo, us aconsello que busqueu coses més aviat divertides per a trencar aquesta història.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Molta responsabilitat, molta serietat i una gran necessitat de seguretat faran que estigueu pensatius i més aviat melancòlics, heu de buscar la manera d’estar més alegres i trobar els punts positius a tot el que feu i us passa, de fet és l’única manera d’estar alegres i gaudir de les coses bones de la vida. Potser és bo agafar-se les coses mitjanament bé perquè si no acabareu posant les piles a algú i no cal.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Podeu quedar molt bé en el camp de la feina i això és molt bo si teniu pensat fer algun canvi, tot i que heu de ser prudents amb els canvis i heu de buscar la seguretat abans de res. Tot i així, la cosa pinta bé per a mobilitzar aquest apartat de la vostra vida. Per altra banda, en el camp del lligar la cosa no està massa fàcil i és molt possible que si us passeu de la ratlla us piquin els dits, sigueu delicats.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Anireu ben bé a la vostra i tant és el que us diguin, que fareu el que us vingui de gust. No està malament, però heu de tenir en compte que teniu responsabilitats que no podeu deixar de banda, feu el favor de portar-vos bé. En el tema de parella les coses sembla que estan molt esvalotades i cal posar-hi una mica de tranquil·litat, mireu de ser una mica romàntics i, sobretot, no exigir massa coses.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
És molt possible que tingueu alguna preocupació lligada a la figura del pare, estaria bé que aclaríssiu les coses tan aviat com pugueu, si no ho feu patireu i en realitat no cal, de vegades parlar de les coses és la millor solució. També haureu d’anar en compte amb la reacció dels amics que possiblement estiguin rebels i vulguin dirigir massa l’orquestra, si cal els freneu delicadament perquè no es passin.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Encara que les coses no us surtin com voleu i que fàcilment us facin crits per tot, no deixeu les coses a mitges que després les haureu d’acabar igualment, és molt important que defenseu els vostres actes i, si cal, doneu explicacions pel que no entenguin, així tot serà més fàcil i sobretot no us quedareu a mitges tintes. Sortiu amb els amics que us anirà molt bé i encara agafareu més idees bones.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Hi haurà molt moviment aquests dies i fàcilment us sentireu atabalats per tot el que es mou, però no heu de perdre la il·lusió, cal que us agafeu les coses per a aprendre i per a estar més preparats per al demà, així tot serà més divertit. Per cert, com que tindreu força sort en tot, aneu preparats per a recollir tot el que us vingui, potser no seran diners, però d’oportunitats de ben segur que més d’una arribarà.