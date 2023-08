Per què ens agrada tant la paraula gratis?

Omar El Bachiri. Psicòleg

Gratis, juntament amb low cost ens genera unes emocions molt plaents. Les interpretem com un reconeixement al nostre esforç, per la nostra dedicació a la causa perquè tots som conscients que no ha hi res gratis. Tot té un preu, ja sigui intercanviant mercaderies o favors, és a dir, avui per a tu i demà per a mi. Per tant, quan ens asseguren que alguna cosa és gratis, que no té cap cost emocional, ni econòmic ho interpretem com un regal. Com alguna cosa merescuda per ser com som o estar en el lloc i moment adequat. Però, malauradament, en moltes ocasions no se li dona el valor adequat i se la infravalora atès que no ens ha costat res, perquè hem après que per a aconseguir els nostres objectius hem de lluitar i suar de valent.

Això és així per la balança emocional que tots fem servir, calculem l’esforç requerit i el resultat obtingut. Per tant, tots volem dedicar menys recursos i obtenir els mateixos resultats, és la mateixa llei que segueix al nostre organisme, la del mínim esforç, però sense perdre qualitat i, això, podria explicar també el plaer per les ofertes.

D’altra banda, la gran majoria de nosaltres tenim la sort de valorar-ho i ho gaudim al màxim perquè som conscients del nul esforç que ens ha suposat aconseguir-ho i, això, ens omple d’alegria. Així doncs, ens alegrem quan podem accedir al transport públic gratuïtament o tenir un sistema de salut quasi gratis (low cost).

Podem dedicar els nostres diners a altres coses com per exemple, viatjar, fer esport, comprar llibres, fer un beure amb els amics, etc. Ara, per a poder pensar d’aquesta manera hem hagut de treure’ns de sobre els prejudicis que afirmen que si és gratis o no és car, és que és dolent. Un conjunt d’idees creades per a associar de manera negativa la paraula gratis i és que és inevitable pensar positivament quan pensem en ella. Ens trastorna el cervell i ens comportem de manera irracional perquè la balança emocional queda anul·lada atès que obtenim resultats favorables sense haver d’esforçar-nos.





