Consells per a evitar l’obesitat i sobrepès en els gossos

Un gos amb sobrepès

L’obesitat i el sobrepès en els gossos són més habituals del que sembla. És una malaltia que cal prendre’s seriosament perquè, a part de les malalties vinculades, contribueix a reduir l’esperança de vida de la mascota. Què es pot fer? Compartim algunes claus.

Es considera que un gos és obès si excedeix en un 20% el seu pes màxim. Normalment, sol passar per una inadequada alimentació i la falta d’activitat física.

En el cas de l’alimentació, cal estar atents perquè, en alguns casos, els gossos sí que són capaços d’autoregular-se en la sacietat i menjar quan el precisen.

Per contra, uns altres mengen voraçment. En aquest supòsit, és especialment important controlar el que el gos menja, mesurant la quantitat i el que se li posa en el seu plat. També és fonamental controlar la part de menjar humit que ingereix.

És clau trobar un equilibri entre el menjar sec, el pinso que ingereixen per necessitat, i el menjar natural o fresc, que és la que més delimita el sobrepès per alimentació. En tot cas, és fonamental limitar tot el que es pugui els aliments grassos i processaments, així com els carbohidrats.

El menjar tampoc s’ha d’utilitzar com a premis i recompenses, almenys de manera habitual, i sempre s’ha de triar aquella concorde a la seva raça, pes, edat i sexe. Quant a l’exercici físic, també ha de realitzar-se en funció d’aquestes variables, però els gossos s’han de moure.





